Halkbank KOBİ kredi payını yüzde 60'a çıkaracak - Son Dakika

Halkbank KOBİ kredi payını yüzde 60'a çıkaracak

08.01.2021 09:26
Halkbank KOBİ kredi payını yüzde 60'a çıkaracak, System.String[]

Rekabetçi sektörlerde faaliyet gösteren ve yeni iş alanı sağlayan işletmelerin gelişimini mutlaka destekleyeceklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Ticari nakdi krediler içinde şu an yüzde 52,6 olan KOBİ kredileri payını bu yıl yüzde 60'a çıkaracağız" dedi.

Rekabetçi sektörlerde faaliyet gösteren ve yeni iş alanı sağlayan işletmelerin gelişimini mutlaka destekleyeceklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Ticari nakdi krediler içinde şu an yüzde 52,6 olan KOBİ kredileri payını bu yıl yüzde 60'a çıkaracağız" dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, pandemi döneminde verdikleri hizmetleri ve hedeflerini Ekovitrin'e anlattı. Arslan, bankacılık sektörünün Türkiye ekonomisine güç ve güvence verdiğini söyleyerek, "Pandeminin ekonomik etkileriyle mücadelede gösterdiğimiz başarı, bankalarımızın finansal sistemin sigortası olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu yılı her zamankinden verimli, yoğun ve hızlı bir çalışma temposuyla geçirdik. Pandeminin dünya genelinde oluşturduğu belirsizlik ortamında, Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendik. Özellikle kamu bankaları olarak, daha fazla üretim, istihdam ve daha fazla ihracat hedefi ile birçok yenilikçi ürün geliştirdik" dedi.

"KOBİ kredileri payını bu yıl yüzde 60'a çıkaracağız"

2021 yılında KOBİ'lere sağlanan nakdi kredi destekler artırılıyor. Aslan "Ticari nakdi krediler içinde şu an yüzde 52,6 olan KOBİ kredileri payını bu yıl yüzde 60'a çıkaracağız" diye konuştu.

"Pandemide 2,5 milyon yeni müşteri kazandık"

Halkbank olarak kredi süreçlerinde en önem verdikleri hususun işletmelerin yaşamasını sağlamak olduğunu altını çizen Osman Arslan, "Bunun için de işletmelerin istihdamlarını korumalarına ve yeni siparişlerle birlikte kalkınmalarına destek olmak. Biz bu anlayışımızı salgın sürecinde de devam ettirdik ve 2,5 milyon yeni müşteri kazandığımız bu dönemde, KOBİ ölçeğinde birçok firmayı daha Halkbank müşterisi olarak portföyümüze kattık. KOBİ Bankacılığı alanında cesur ve yenilikçi çalışmaları hayata geçirdiğimiz 2020 yılı, Bankamız işletmelerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere pek çok çalışma hayata geçirdi, yeni ürün ve hizmetleriyle KOBİ'lere desteğini hız kesmeden sürdürdü" diye konuştu.

"Yeni dönem, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma süreci olacak"

Normalleşme sürecinde istihdam ve ihracat odaklı sektörlere öncelik vermeye, ekonomi için temel önemde olan faaliyet alanlarını desteklemeye çalıştıklarını kaydeden Osman Arslan, "Turizm sektöründe konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetleri yürüten işletmeler ve bu işletmelere mal alım satımı ve hizmet tedariki sağlayan tüm firmalara özel olarak tasarlanan Turizm Destek Paketi bu yöndeki çözümlerimizden biriydi. Sözleşme veya faturaya bağlı tüm sabit giderlerinin ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturduğumuz bu ürün kapsamında işletmeler için 40 milyon TL'ye kadar limit belirledik" dedi. - İSTANBUL

Halkbank KOBİ kredi payını yüzde 60'a çıkaracak

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Osman Arslan, Halkbank, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Halkbank KOBİ kredi payını yüzde 60'a çıkaracak - Son Dakika Ekonomi


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