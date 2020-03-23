Halkbank, koronavirüs salgınına karşı aldığı finansal istikrar önlemlerini açıkladı. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Halkbank, koronavirüs salgınına karşı aldığı finansal istikrar önlemlerini açıkladı. - Son Dakika Ekonomi

Halkbank, koronavirüs salgınına karşı aldığı finansal istikrar önlemlerini açıkladı.

6 saat önce

Halkbank, koronavirüs salgınına karşı aldığı finansal istikrar önlemlerini açıkladı.

Halkbank, koronavirüs salgınına karşı aldığı finansal istikrar önlemlerini açıkladı., System.String[]

Halkbank, koronavirüs salgınına karşı aldığı finansal istikrar önlemlerini açıkladı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:20 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi         
21:48
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek         
21:35
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:16
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı         
19:52
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu         
18:58
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir         
18:54
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi         
18:16
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek 3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 16:53:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Halkbank, koronavirüs salgınına karşı aldığı finansal istikrar önlemlerini açıkladı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]