Halkbank kredi desteği, girişimci kadınların yüzünü güldürüyor

Halkbank tarafından kadın girişimcilere yönelik hazırlanan kredi desteği, işini yeni kuran ya da büyütmek isteyen kadınların hayatını değiştiriyor.

Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı'nın üçüncüsü Antalya'da çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Topluma ilham veren öncü kadınları ve kadın girişimcileri desteklemek amacıyla Üreten Kadınlar Toplantısı düzenleyen Halkbank, destekten faydalanan Akdeniz'deki kadınları Antalya'da bir araya getirdi.

Toplantıda, krediden faydalanan kadınlara temsilen Akdeniz Bölgesi'ndeki 9 kadın girişimciye üretkenliklerini desteklemek adına kredileri sembolik olarak Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan tarafından takdim edildi.

Girişimci kadınlar deneyimlerini paylaştı

"İlham veren kadınlar" ve "Gelecek için sıfır atık" başlıklı panellerde 9 girişimci kadın, deneyimlerini aktardı, başarı hikayelerini paylaştı.

"İlham veren kadınlar" panelinde, Aura Dekorasyon Kurucusu MacKenzie Childs Türkiye Distribütörü Berrin Ak, Arslanköy Kadınlar Topluluğu Kurucusu Ümmiye Koçak, ATAV Başkanı ve Yetay Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Gül Ege, TURÇEF Yeminli Çevirmenlik Federasyonu Genel Başkanı Müjgan Cingöz yer aldı.

"Gelecek için sıfır atık" panelinde de Akdeniz Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatörü Prof. Dr. Şule Orman, OAİB Yönetim Kurulu Üyesi ve TİM Kadın Konseyi Üyesi Şerife Altındal, Defne Pelet Kurucu Genel Müdürü Ayşegül Abacı ve Turizm Gıda Çevre Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Keziban Kaya konuşmacı olarak katıldı.

6 ay ödemesiz 36 ay vadeli 100 bin lira kredi imkanı

Halkbank Kadın Girişimci Kredisi, kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin hayata geçirilmesine imkan tanımak amacıyla, 6 ay anapara ödemesiz dönemli toplam 36 ay vadeli 100 bin liraya kadar kredi desteği sunuyor.

KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif ve bilgileri güncel kadın girişimcilere ise KOSGEB KOBİ Finansman Destek Paketi kapsamında, cari kredi oranlarının 10 puan altında, düşük maliyetle 70 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

Aynı şekilde KOSGEB eğitimini tamamlayan ve 30 yaşını doldurmayan genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar için 100 bin lira limitli, en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olup ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar içinse 225 bin lira limitli, sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunuyor.