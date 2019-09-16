Son Dakika Haberleri: Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi
Son Dakika Ekonomi Haber

Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi

26 dakika önce

Halkbank, Merkez Bankası kararının ardından faiz indirimine gittiğini duyurdu.

Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi, System.String[]
Halkbank, Merkez Bankası kararının ardından faiz indirimine gittiğini duyurdu. Ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde aşağı yönlü düzenlemeler yaptıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Finansman maliyetlerindeki iyileşmeleri kredi faiz oranlarına yansıtmaktan memnunuz. Müşterilerimizin her türlü nakit ihtiyacına düşük faiz oranlarıyla yanıt vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13 - 15,5 aralığına indirdiğini açıklayan Halkbank, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık yüzde 1,35'e düşürdüğünü duyurdu. 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,19'a indiren Halkbank, 500 bin TL'nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 0,99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Yılın ilk yarısında toplam kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 büyüyen Halkbank'ın, faiz indirimiyle birlikte ekonomiye verdiği desteğin artarak devam edeceğini bildiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:
"Merkez Bankası'nın Temmuz ayındaki faiz indirim kararı sonrasında, kredi faizlerini ilk indiren bankalardan biri olmuştuk. Aynı iradeyi kararlılıkla sürdürüyoruz ve müşterilerimize avantajlı faiz oranları sunmaya devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın son faiz indirimi yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası'nın da faizleri beklentilerle uyumlu düşürmesi tüm küresel piyasalarda faizlerin düşüş eğiliminin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirmiştir. Ekonomimizdeki dengelenme süreciyle birlikte ülkemizin risk primi düşmeye devam etmekte, yurtdışı yatırımcıların tahvil piyasasına ilgileri giderek artmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda bankamızın da kredi faizlerini indirmesi yatırım ortamının canlanmasına ve ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacaktır."
(Fotoğraflı)


Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü
Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı: Petrol fiyatları yüzde 19 arttı İBB Şehir Hatları yarın kış tarifesine geçiyor Adana'nın yeni gözdesi ciğer bezi! Kilosu 10 liradan satılıyor, talep patlaması var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 11:59:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]