Son Dakika Haberleri: Halkbank, Milli Voleybolcu İbrahim Emet ile anlaştı
Son Dakika Spor Haber

Halkbank, Milli Voleybolcu İbrahim Emet ile anlaştı

23 dakika önce

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, ligin deneyimli oyuncularından İbrahim Emet'i kadrosuna dahil ederek orta oyuncu rotasyonunu güçlendirdi.

Halkbank, Milli Voleybolcu İbrahim Emet ile anlaştı, System.String[]
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, ligin deneyimli oyuncularından İbrahim Emet'i kadrosuna dahil ederek orta oyuncu rotasyonunu güçlendirdi.

1986 Ankara doğumlu ve 210 santimetre boyunda olan Emet, " Türkiye'nin en başarılı, Avrupa'nın da gözde takımının formasına giymek bana onur verecek" dedi. Daha önce SSK, Galatasaray, Torul Gençlik, Maliye Milli Piyango, Fenerbahçe ve İ.B.B.S.K. takımlarının formalarını giyen İbrahim Emet, bir çok kez Milli Takımların formasını terletti.

"Takımıma katkı yapmak istiyorum"

Halkbank formasını giymenin kendisine onur verdiğini dile getiren İbrahim Emet, "Halkbank'ın vizyonunu Türkiye olduğu gibi, Avrupa'da da biliniyor. Hedef her zaman zirve. Türkiye'nin en başarılı, Avrupa'nın da gözde takımının formasına giymek bana onur verecek. Ben de deneyimimi, birikimimi ortaya koyarak takımıma katkı yapmak istiyorum. Elbirliği ile başarılı bir sezon geçirmek adına idmanlarda ve sahada elimizden geleni yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

Orta oyuncu mevkiini çok yetenekli milli oyuncular ile paylaşacağını hatırlatan İbrahim Emet, "Aramızdaki rekabet ve işbirliği sinerji oluşturacaktır. Uzun bir maraton olan sezonda lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir mücadele vereceğiz. Takımımız her oyuncunun yetenek, mücadele azmi ve katkılarına ihtiyaç duyacaktır. Takım kimyamızın bu mücadeleyi verecek vasıflarda olduğunu düşünüyorum. Son söz olarak, Halkbank formasını giymemi sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA
voleybol, Emet, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul - Yeni havalimanı yüzde 8 yakıt tasarrufu sağladı
Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attı Rıdvan Dilmen: Recep Niyaz sezona damga vurur Polis, Denizlispor forması giyen Zeki Yavru'yu maç sonunda gözaltına almak istedi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 09:51:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halkbank, Milli Voleybolcu İbrahim Emet ile anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]