Halkbank Mimarsinan Osb Şubesi Açıldı

Mimarsinan OSB Şubesi, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Kayseri iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katıldığı bir törenle açıldı.

Açılışta, Kayserili sanayicilerle bir araya gelen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Bankanın toplam ticari kredi hacminin 2,7 milyar TL'ye ulaştığı kentte KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmaya kararlı olduklarını söyledi.

Kayseri'de faaliyet gösteren işletmelerin talep ve ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilmek için tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten Arslan şunları ifade etti:

"Ekonomimiz için önemli bir istihdam ve ihracat merkezi olan Kayseri'de sanayicimizle işbirliği içinde, ülkemize değer katan çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Açılışını gerçekleştirmekten gurur ve mutluluk duyduğumuz Mimarsinan OSB şubemizde Kayserili KOBİ'lere kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz. Mimarsinan OSB'de başta gıda, mobilya, inşaat yapı malzemeleri ve metal ürünleri olmak üzere, stratejik sektörlerden birçok güçlü firma faaliyet gösteriyor. İşbirliği içinde çalışarak ülkemizi daha da yukarıya taşıyacağız."

Halkbank Kayseri Bölgesindeki desteğini artırıyor

Halkbank'ın Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'i de kapsayan Kayseri Bölgesi genelinde etkin bir bankacılık anlayışıyla çalıştığını belirten Arslan şunları söyledi:

"Toplam ticari kredilerimizin 4,3 milyar TL'ye ulaştığı Kayseri Bölgesi'nde 400 çalışma arkadaşımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için var gücüyle çalışıyor. Bu çalışmalarımızın neticesinde bölgedeki pazar payımızla birlikte, müşterilerimizin bize olan güveni de artıyor. Bu güvene layık olabilmek için yenilikçi ürünler geliştirmeye ve firmalara destek olmaya devam edeceğiz."