Halkbank: "Müştekilerin bir kısmının dahil olduğu, benzer davalar geçmişte başka uluslararası...
Halkbank: "Müştekilerin bir kısmının dahil olduğu, benzer davalar geçmişte başka uluslararası bankalara karşı da açıldı, başarısızlıkla sonuçlandı.
Halkbank: "Müştekilerin bir kısmının dahil olduğu, benzer davalar geçmişte başka uluslararası bankalara karşı da açıldı, başarısızlıkla sonuçlandı."
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 09:19
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Halkbank: 'Müştekilerin bir kısmının dahil olduğu, benzer davalar geçmişte başka uluslararası... - Son Dakika Ekonomi
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