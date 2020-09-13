Halkbank, namağlup Balkan şampiyonu

2020 Erkekler Balkan Kupası'na ev sahipliği yapan temsilcimiz Halkbank, ikinci ve son maçında Kosova temsilcisi K.V. Luboteni Ferizaj'ı 3-0 yenerek eşleşmede durumu 2-0'a getirdi ve namağlup şampiyon oldu.

Tarihinde ilk kez namağlup Balkan şampiyonluğunu elde eden Halkbank, CEV Challenge Kupası'na da katılma hakkı elde etti. Halkbank, CEV Challenge Kupası 2'nci Turu'nda Avusturya'nın UVC Holding Graz takımı ile karşılaşacak.

CEV Challenge Kupası 2'nci Turu'nda ilk karşılaşmalar 06-10 Ekim 2020 tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 13-15 Ekim 2020 tarihlerinde oynanacak.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde, turnuvayı ikinci sırada bitiren K.V. Luboteni Ferizaj takımına ikincilik şiltini Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Zeybek takdim etti. Balkan Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Halkbank'a ise kupasını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti.