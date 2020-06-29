Halkbank, "Önce Halk, Sonra Bankayız" kampanyasıyla tüm kategorilerde lider oldu - Son Dakika

Halkbank, "Önce Halk, Sonra Bankayız" kampanyasıyla tüm kategorilerde lider oldu

Halkbank, ünlü oyuncu Kerem Alışık'ın reklam yüzü olduğu "Önce Halk, Sonra Bankayız" sloganlı yeni reklam kampanyası ile Haziran aynın ilk yarısında tüm kategorilerde zirveye oturdu.

Halkbank, ünlü oyuncu Kerem Alışık'ın reklam yüzü olduğu "Önce Halk, Sonra Bankayız" sloganlı yeni reklam kampanyası ile Haziran aynın ilk yarısında tüm kategorilerde zirveye oturdu. "Önce Halk, Sonra Bankayız" kampanyasının ilk reklam filmi, Ipsos araştırma şirketi tarafından yapılan Adwatch araştırmasının sonuçlarına göre hem tüm kategorilerde hem bankacılık ve finans kategorisinde iki hafta üst üste en çok hatırlanan reklam oldu. Başarısını üçüncü hafta da devam ettiren reklam filmi, bankacılık ve finans kategorisinin lideri olmayı sürdürdü. Halkbank, ilk üç haftanın İlk Akla Gelen, En Çok Hatırlanan ve En Çok Beğenilen reklam filmi sıralamalarında da zirvedeki yerini korudu. Kampanya, Halkbank'ı "En Çok Hatırlanan 10 Marka" listesinde açık ara farkla lider yaptı.

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"Başarının anahtarı gerçekçilik ve samimiyet"


Halkbank'ın, ismini taşıdığı halka en iyi hizmeti sunabilmek için tüm kadrolarıyla sahada fedakarlıkla çalıştığını vurgulayan Halkbank Kurumsal İletişim Daire Başkanı Dr. Hasan Zeybek şunları ifade etti:


"Önce Halk, Sonra Bankayız kampanyası, Bankamızın 82 yıldır sahiplendiği misyonu ve sahadaki özverili çalışmasını yansıtan gerçekçi bir hikayeye ve mesaja dayanıyor. Kampanya çalışmalarını başlatırken önceliğimiz, bankamızın sıcak ve samimi tavrını yansıtacak bir dil oluşturmaktı. Bu doğrultuda kampanyamızı, genç Halkbank çalışanının halkı tanıma ve bankacılığı öğrenme çatı hikayesi üzerine kurduk. Kerem Alışık ve genç Halkbank çalışanı Ömer arasındaki diyalogla, Bankamız içinde 82 yıldır devam eden deneyim aktarımını ve Halkbank'ı nasıl geleceğe taşıdığımızı aktarmayı hedefledik."


En zor zamanlarda bile kredilendirme faaliyetlerine asla ara vermeyen Halkbank'ı tanımlayan sloganı belirlerken yine bankanın içine baktıklarını belirten Zeybek şöyle konuştu:


"Önce Halk, Sonra Bankayız bizim banka olarak ürün ve hizmetlerimizin içeriğini belirlerken akılda tuttuğumuz, öncelik verdiğimiz bir ilke. Halkımız da Bankamızın nasıl bir vizyon ve hassasiyetle çalıştığını bilsin istedik ve kendi aramızda kullandığımız bu ifadeyi slogan olarak seçtik. Reklam kampanyamızın bu kadar sahiplenilmesi ve beğenilmesinin nedeninin basit olduğunu düşünüyoruz. Başarının anahtarı, gerçekçilik ve samimiyet. Halkımız da kendi hikayesini ekranda gördü, çok sevdi ve onu zirveye taşıdı."


Kampanya, Haziran'ın ilk haftası yüzde 8, ikinci hafta yüzde 8,8 hatırlanma oranı ile performans gösterdi. Halkbank, bankacılık ve finans kategorisinde ise ilk hafta yüzde 8, ikinci hafta yüzde 9,3 ile En Çok Hatırlanan 10 Marka listesinde zirveye oturdu. - ANKARA

Kerem Alışık, Halkbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Halkbank, 'Önce Halk, Sonra Bankayız' kampanyasıyla tüm kategorilerde lider oldu - Son Dakika Ekonomi

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