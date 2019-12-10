Son Dakika Haberleri: Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde Jastrzebski Wegiel'e konuk olacak
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Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde Jastrzebski Wegiel'e konuk olacak

6 saat önce

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 2. maçını, yarın deplasmanda Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'e karşı oynayacak.

Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde Jastrzebski Wegiel'e konuk olacak, System.String[]

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 2. maçını, yarın deplasmanda Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'e karşı oynayacak.

Jastrzebie-Zdroj kentindeki Widowiskowo Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Halkbank, C Grubu ilk hafta maçında Belçika temsilcisi Greenyard'a 3-2 yenilmişti.

voleybol, Polonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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