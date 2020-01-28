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Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde Jastrzebski Wegiel'i ağırlayacak
6 saat önce
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında yarın sahasında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:56 Kaynak: AA
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında yarın sahasında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile karşılaşacak.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
Polonya'daki ilk maç ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.
Grupta lider Jastrzebski Wegiel 3'te 3 yaparken, son sıradaki Halkbank'ın henüz galibiyeti bulunmuyor.
Halkbank, gruptaki son iki maçını deplasmanda oynayacak.
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