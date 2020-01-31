Halkbank, Sloven voleybolcu Toncek Stern'i transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Halkbank, Sloven voleybolcu Toncek Stern'i transfer etti - Son Dakika Spor

Halkbank, Sloven voleybolcu Toncek Stern'i transfer etti

39 dakika önce

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyen 24 yaşında ve 1,98 metre boyundaki oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtildi.

Halkbank, Sloven voleybolcu Toncek Stern'i transfer etti, System.String[]

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyen 24 yaşında ve 1,98 metre boyundaki oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Toncek Stern, Halkbank'a transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Takımı tanımamın yanında çok iyi referanslar aldım. Ben de çok çalışıp bu güzide takıma yardımcı olmaya çalışacağım. Bir an evvel arkadaşlarımla kaynaşıp sahada elimden geleni yapmak istiyorum.


Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


Toncek Stern, son olarak Polonya'nın BKS Visla Bydgoszcz takımında görev yaptı.


Slovenya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:20 
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