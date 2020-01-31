Son Dakika › Spor › Halkbank, Sloven voleybolcu Toncek Stern'i transfer etti - Son Dakika Spor
Halkbank, Sloven voleybolcu Toncek Stern'i transfer etti
39 dakika önce
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyen 24 yaşında ve 1,98 metre boyundaki oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtildi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyen 24 yaşında ve 1,98 metre boyundaki oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toncek Stern, Halkbank'a transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Takımı tanımamın yanında çok iyi referanslar aldım. Ben de çok çalışıp bu güzide takıma yardımcı olmaya çalışacağım. Bir an evvel arkadaşlarımla kaynaşıp sahada elimden geleni yapmak istiyorum.
Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Toncek Stern, son olarak Polonya'nın BKS Visla Bydgoszcz takımında görev yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:20
Son Dakika Yunanistan Başkonsolosluğu önünde 'Türk bayrağı' protestosu: Azı dişlerini gösterenlerin dişlerini sökeriz Portekizli oyuncu gol sonrası asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak? PSV, Milan'dan Ricardo Rodriguez'i kiraladı Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i 74-70 mağlup etti