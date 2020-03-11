Halkbank smaçörü Dmitrii Bahov: "Tokat'a galibiyet parolasıyla gideceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Halkbank smaçörü Dmitrii Bahov: 'Tokat'a galibiyet parolasıyla gideceğiz' - Son Dakika Spor

Halkbank smaçörü Dmitrii Bahov: "Tokat'a galibiyet parolasıyla gideceğiz"

6 saat önce

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son haftasında Tokat Belediye Plevne ile deplasmanda karşılaşacak Halkbank'ta hazırlıklar devam ediyor.

Halkbank smaçörü Dmitrii Bahov:

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son haftasında Tokat Belediye Plevne ile deplasmanda karşılaşacak Halkbank'ta hazırlıklar devam ediyor. Antrenmanlarda büyük bir hırsla çalışan başkent ekibi, ligi galibiyetle kapatmanın hesaplarını yapıyor.


Mavi-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Dmitrii Bahov maçla ilgili düşüncelerini aktarırken, "Geçtiğimiz hafta Arkas Spor ile talihsiz bir maç yaptık. Aslında maça çok iyi başladık. Sonrasında biz de basit hatalar yaptık ama bizim dışımızdaki gelişmeler maçı elimizden aldı. İzmir'de olanlar hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum aslında. Eğer karşılaşmanın başında oynadığımız gibi devam edebilseydik ve ikinci sette önemli sayıları hanemize yazdırıp kontrolü elimizde tutsaydık, yaşananları da engellerdik. Oradan alacağımız bir galibiyet bize büyük avantaj sağlayacaktık, olmadı" dedi.


Ligin son maçında karşılaşacakları Tokat maçının önemini bildiklerini ifade eden tecrübeli smaçör, "Kazanıp galibiyet sayımızı artırmak istiyoruz. Çok da iyi çalışıyoruz. Biliyoruz ki, her şey bizim elimizde. Tokat bir voleybol kenti, voleybol çok seviliyor. Takım da kendi sahasında iyi oynuyor. Bize çıkaracakları güçlükleri biliyoruz. Ama biz Tokat'a galibiyet parolası ile gideceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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