Halkbank, Sorgun deplasmanında - Son Dakika
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Halkbank, Sorgun deplasmanında

6 saat önce

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Halkbank, Sorgun Belediyespor'a konuk oluyor.

Halkbank, Sorgun deplasmanında, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Halkbank, Sorgun Belediyespor'a konuk oluyor.


Efeler Ligi'nde mücadele ara vermeksizin sürüyor. Başkent ekibi Halkbank ile Sorgun Belediyespor'u karşı karşıya getirecek mücadele yarın saat 16.00'da başlayacak.


Maç öncesinde ev sahibi takım 17 puanla 9, Halkbank 25 puanla 7. sırada bulunuyor.


"Mücadeleye hazırız"


Müsabaka ile ilgili düşüncelerini açıklayan Halkbank'ın deneyimli oyuncusu Hakkı Çapkınoğlu, kendilerini zor bir maç ve güçlü bir rakibin beklediğini söyledi. Ligin ikinci yarısının daha zor geçtiğine dikkat çeken Çapkınoğlu, "Hem inanılmaz sıkışık bir program var hem kadrolar tam olarak oturdu. Bu nedenle çetin bir mücadele ortamındayız. Sorgun maçı da böyle geçecek. Ama biz Halkbank olarak bu mücadeleye hazırız. Buradan üç puanla ayrılıp üst sıralara tırmanma yolunda bir adım daha atmak istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
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