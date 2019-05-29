Halkbank'ta Alperay Demirciler ile yollar ayrıldı

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, kadrosunda yer alan Alperay Demirciler ile karşılıklı anlaşarak kontratını uzatmama kararı aldı.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, kadrosunda yer alan Alperay Demirciler ile karşılıklı anlaşarak kontratını uzatmama kararı aldı.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada, "Halkbank Spor Kulübü ve Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Alperay Demirciler aldıkları ortak kararla sözleşmenin yenilenmemesi hususunda anlaşmıştır. Alperay Demirciler'e verdiği emekler ve yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, erkek yolcular tarafından darp edildi

Chelsea-Arsenal UEFA Avrupa Ligi Finali şifresiz kanalda

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş için sürpriz hamle

Fenerbahçeli Soldado eşyalarını topladı! Bavullarının fotoğrafını paylaştı