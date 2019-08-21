Son Dakika Haberleri: Halkbank'ta "önce sağlık"
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Halkbank'ta "önce sağlık"

1 saat önce

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına sağlık taramaları ve testlerle başladı.

Halkbank'ta
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına sağlık taramaları ve testlerle başladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, antrenman dozajlarını taramalar ve testlerden alınacak sonuçları doğrultusunda belirlemeyi planlayan mavi-beyazlı takımda sağlık kontrollerinin "büyük bir titizlikle" yapıldığı belirtildi.
Açıklamada temel sağlık taramasının ardından sporculara "omuz ve diz izokinetik kuvvet" ve "fonksiyonel hareket analiz" testlerinin uygulandığı ifade edildi.
voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:08 Kaynak: AA
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