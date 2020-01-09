Halkbank'ta SMS ile gümrük vergisi ödeme dönemi başlıyor - Son Dakika
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Halkbank'ta SMS ile gümrük vergisi ödeme dönemi başlıyor

6 saat önce

Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Halkbank müşterilerinin artık SMS ile gümrük vergilerini ödeyebileceğini söyledi.

Halkbank'ta SMS ile gümrük vergisi ödeme dönemi başlıyor, System.String[]

Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Halkbank müşterilerinin artık SMS ile gümrük vergilerini ödeyebileceğini söyledi.


Halkbank, gümrük vergisi ödemelerine SMS ile ödeme kolaylığı getiriyor. Gümrük vergisi mükellefi firmalar ile mükellefleri adına işlem yapan gümrük müşavirliği firmalarının yanı sıra Halkbank bireysel müşterileri de bu uygulamadan kolayca yararlanabilecek. SMS ile gümrük vergisi ödeme uygulamasından yararlanmak isteyenlerin ilk olarak Halkbank şubelerinden veya Halkbank internet şubesinden bir defaya mahsus talimat vermeleri gerekiyor. Kullanıcılar verecekleri bu talimatta ödemenin hangi hesaptan ve hangi cep telefonu numarasından gerçekleşeceğini bildiriyor. Halkbank'ın SMS kanalından yapılan ödemelerde Nakit Yönetimi Kredisi, Kredili Mevduat Hesabı ve Vadesiz Mevduat Hesapları kullanılabiliyor.


"Halkbanklılar'a özel ayrıcalıkları artırıyoruz"


Bu uygulamayla vergi mükelleflerine işlerini yürütürken zaman ve maliyet avantajı sağlamayı amaçladıklarını belirten Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, "Halkbank müşterilerinin sahip olduğu ayrıcalıkları artırmak üzere geliştirdiğimiz bu uygulama ile müşterilerimize önemli bir kolaylık sağlıyoruz. Gümrük vergisini SMS ile ödemek isteyen tüm müşterilerimizi Halkbank şubelerine veya Halkbank İnternet Şubemize bekliyoruz" dedi.


SMS ile gümrük vergisi ödemek çok kolay


Borç ödemesi yapmak isteyen bankanın müşterileri, talimatta yer alan telefon numarasıyla borç sorgulaması yapmak üzere GVSOR yazıp bir boşluk bırakarak 16 haneli gümrük beyanname numarasını 3401'e mesajla gönderiyor. Gelen cevapta yer alan borç bilgilerini kontrol eden kullanıcılar, GVODE yazıp bir boşluk bırakarak borç sorgulamasını yaptığı gümrük beyanname numarasını 3401'e mesaj atıyor ve müşterilerin talimatta belirttiği hesabından ödeme işlemi kolayca gerçekleştiriliyor. - ANKARA

CEO, SMS, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:41 Kaynak: İHA
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