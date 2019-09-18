Son Dakika Haberleri: Halkbank'ta Taner Atik dönemi
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Halkbank'ta Taner Atik dönemi

1 saat önce

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ın başantrenörlüğüne Taner Atik getirildi.

Halkbank'ta Taner Atik dönemi, System.String[]

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ın başantrenörlüğüne Taner Atik getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 10 yıldır takımda yardımcı antrenör olarak çalışan Atik, bu sezon başantrenörlük ile eş zamanlı kulübün genel menajerlik görevini de yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 38 yaşındaki Atik, "Halkbank'ta 11 yaşında voleybol oynamaya başladım. Yıldız, genç ve A takımlarında forma giydim. 2009'dan beri kulübüme kondisyoner, yardımcı antrenör ve menajer olarak hizmet vermeye çalıştım. Şimdi de verilen bu görevin gururu ve mutluluğunu yaşıyorum. Fatih Terim ile Galatasaray'ın, Alex Ferguson ile Manchester United'ın, Gençlerbirliği ile İlhan Cavcav'ın özdeşleştiği gibi ben de Halkbank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ile özdeşleşmek istiyorum. Çünkü kulübümü çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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