Son Dakika Haberleri: Halkbank'ta transfer
Son Dakika Spor Haber

Halkbank'ta transfer

2 saat önce

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, pasör Orçun Ergün'ü kadrosuna kattı.

Halkbank'ta transfer, System.String[]

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, pasör Orçun Ergün'ü kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 1,95 metre boyundaki, 1992 doğumlu milli pasörün, voleybola Beşiktaş'ta başladığı ve son olarak Arhavi Belediyespor takımının formasını giydiği bilgilerine yer verildi.

Açıklamada transferi ile ilgili düşüncelerini açıklayan Orçun, Halkbank gibi kurumsal olarak hiçbir sorunu bulunmayan bir takıma gelmenin kendisini mutlu ettiği ifade etti.

"Profesyonel yönetimi, başarılarla dolu tarihi ve yüksek hedefleri ile Türkiye'nin gözdesi" Halkbank için oynayacak olmanın kendisine onur verdiğini dile getiren Orçun, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bilindiği gibi üç kulvarda mücadele edeceğiz. Yine bilindiği gibi Halkbank yarıştığı her kulvarda zirveye taliptir. Sezon yeni bir macera ve bu maceranın sonunda mutlu olmak için hep birlikte elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Ben de hedefleri yakalama mücadelemizde takımıma yardım olacağım. İyi bir ekibiz. Bu ekibin sezon içinde iyi işler yapacağına inancım tam. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Beşiktaş, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'ye transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı!
Ricardo Quaresma: Sonsuza dek Beşiktaş Kritik atamalar, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı Beşiktaş, 6 dakika oynayan Aras Özbiliz için 7 milyon euro ödedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:53:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halkbank'ta transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]