Son Dakika Haberleri: Halkbank'tan 1,1 milyar TL'lik TLREF’e endeksli 4 farklı bono ihracı
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Halkbank'tan 1,1 milyar TL'lik TLREF’e endeksli 4 farklı bono ihracı

34 dakika önce

Bankacılık sektöründe yenilikçi finans ürünlerinin yaygınlaşması yönünde öncü çalışmalarını sürdüren Halkbank, Borsa İstanbul tarafından uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli dört farklı bono ihracı gerçekleştirdi.

Halkbank'tan 1,1 milyar TL'lik TLREF’e endeksli 4 farklı bono ihracı, System.String[]

Bankacılık sektöründe yenilikçi finans ürünlerinin yaygınlaşması yönünde öncü çalışmalarını sürdüren Halkbank, Borsa İstanbul tarafından uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli dört farklı bono ihracı gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul, Bono, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:15 
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