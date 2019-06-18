Son Dakika Haberleri: Halkbank'tan 120 ay vadeli Enflasyona Endeksli Konut Kredisi
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Halkbank'tan 120 ay vadeli Enflasyona Endeksli Konut Kredisi

1 saat önce

– Halkbank, faiz oranları TÜFE'ye bağlı olarak değişecek ve enflasyon oranıyla birlikte taksit tutarları da düşecek olan "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" vermeye başlıyor.

Halkbank'tan 120 ay vadeli Enflasyona Endeksli Konut Kredisi, System.String[]
– Halkbank, faiz oranları TÜFE'ye bağlı olarak değişecek ve enflasyon oranıyla birlikte taksit tutarları da düşecek olan "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" vermeye başlıyor.
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan  enflasyonda ve dolayısıyla faiz oranlarında beklenen olumlu gelişmeler doğrultusunda müşterilerin konut finansmanı ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları sunmayı amaçladıklarını belirtti ve ekledi:
"Ekonomimizin dengelenme sürecinde attığımız adımlarla piyasaları rahatlatırken, enflasyon oranlarındaki düşüş beklentileri doğrultusunda geliştirdiğimiz ürünlerle de müşterilerimize kolaylıklar sunmaktayız.
"Enflasyonun düşüş trendine girdiği bu süreçte, müşterilerimizin faiz oranlarından etkilenerek satın alma kararlarını ertelemelerini istemiyoruz. Elbirliği yaptığımız ölçüde ekonomimiz daha da iyiye gidecek, doğru yatırımları doğru zamanda yapanlar ekonomimiz güçlendikçe daha fazla kazanacaktır."
Halkbank'ın açıklamasına göre, 120 aya kadar vade seçeneği sunan Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranları, müşteri tercihine göre her 6 ya da 12 ayda bir otomatik olarak güncellenecek. Güncelleme döneminde, bulunulan aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) yıllık yüzde değişim oranına banka tarafından sözleşmede belirlenen marj oranı eklenerek geçerli faiz oranı belirlenecek.
Diğer taraftan, kredi için müşterileri koruyan bir azami faiz oranı da belirlenecek ve değişim dönemlerinde belirlenecek yeni faiz oranı azami faiz oranını aşamayacak. Ayrıca kredisini erken ödemek isteyen müşterilerden "erken ödeme tazminatı" tahsil edilmeyecek. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:43 Kaynak: DHA
Ekonomi
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