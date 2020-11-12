Halkbank'tan 2 milyar 90 milyon TL net kar

Halkbank yılın 9 ayında 2 milyar 90 milyon TL net kar elde etti.

Halkbank, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın 9 ayında reel sektöre sağladığı desteği kesintisiz sürdüren Halkbank, aktif toplamını geçen yılsonuna göre yüzde 45,2 artırarak 663,7 milyar TL'ye taşıdı.

Bu dönemde toplam kredi büyüklüğünü 162,1 milyar TL artıran Halkbank'ın toplam kredileri 561,2 milyar TL'ye ulaştı.

Üçüncü çeyrek sonunda nakdi kredileri 453,9 milyar TL'ye ulaşan bankanın nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 42,9 olurken; KOBİ Bankacılığı pazar payı da yüzde 21,7 olarak gerçekleşti

Banka üçüncü çeyrekte aktif toplamını geçen yılsonuna göre 206,6 milyar TL artırarak, bankacılık sektörü genelinde aktif büyüklük bazında ikinci sıradaki yerini korudu.

Mevduat sahiplerinden büyük ilgi görmeye devam eden Halkbank'ın toplam mevduatı yılsonuna göre yüzde 48 yükselerek 440,6 milyar TL'yi aştı. Halkbank bu sonuçlarla hem kredi hem de mevduat bazında Türkiye'nin ikinci büyük bankası olmayı sürdürdü.

"Türkiye ekonomisi pandemide en zorlu süreci geride bıraktı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, haziran ayında başlayan normalleşme sürecinin, yılın ilk yarısında salgın nedeniyle yavaşlayan ekonomiye hız ve moral verdiğine dikkati çekti.

Bankanın her ölçekten ve sektörden müşterilerinin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış çözümler üreterek bu sonuçları elde ettiğini ifade eden Arslan, kamu bankalarının desteğiyle Türkiye ekonomisinin pandemide en zorlu süreci geride bıraktığını belirtti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Üçüncü çeyrek boyunca iş yerlerinin yeniden faaliyete geçmesi, sınırlı da olsa turizm bölgesindeki işletmelerin müşteri kabul etmeye başlaması ve yurt dışından gelen siparişlerin artması ekonomideki iyimserliği artıran faktörler olmuştur. Stratejik sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılarımızın yüksek performansı, sanayimizin uluslararası rekabet gücünü de göstermiştir. Bu dönemde tüm sektörlere desteğini artıran Bankamız, artık geride kalan bu zor günlerde müşterilerimizin yüzünün asılmasına müsaade etmemiştir."

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın, Türkiye ekonomisi için yeni hedefler belirlediğini ve kendilerine yeni sorumluluklar getirdiğini belirten Arslan, "Bu hedeflere giden yolda, imalatçılarımıza daha fazla katkı vermek için çalışacağız. Pandemi dönemine özel uygulamalarımızın yanı sıra, yenilikçi ürünlerle reel kesime yönelik desteğimizi sürdüreceğiz. Son olarak Mikro İşletme Destek Paketi ile KOBİ'lere, temel maliyetlerini karşılayabilmeleri amacıyla 100 bin TL'ye kadar nakit desteği sağladık. Daha fazla istihdam ve üretim, daha fazla ihracat anlayışıyla işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Turizm sektörüne özel destek

Osman Arslan, pandemi tedbirleri kapsamında güçlü bir iş birliği ve dayanışmaya ihtiyacın ön plana çıktığı bu dönemde, Türkiye sanayinin üretim kapasitesini artıracak çalışmalar yaparken turizm şirketlerini de ihmal etmediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Turizm sektöründe konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetlerini sağlayan işletmeler için son olarak 100 bin TL'ye kadar limit sunan Turizm Destek Paketi geliştirdik. Bacasız sanayi olarak ifade ettiğimiz turizm sektöründe işletmelerin desteklenmesini çok önemsiyoruz. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en kısa sürede hayatımızdan çıkmasıyla birlikte sektörün yeniden canlılık kazanacağına ve Türkiye'nin doğal güzellikleriyle turistler için büyük bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz."

Esnafın tüm dünyada zorlu bir yıl geçirdiğinin ancak Türkiye'de Halkbank gibi güçlü bir destekçisi olduğunu vurgulayan Arslan, "Biz 82 yıllık tarihimiz boyunca esnaf ve sanatkarlarımızın hep yanında olduk. Onları pandemi sürecinde de yalnız bırakmadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kullandırdığımız kredilerin yüzde 21,4'ünü esnafımıza kullandırdık. Esnaf Destek Paketi kapsamında 746 bin esnafımıza 29 milyar TL kredi desteği sağladık. Esnaf ve sanatkarlarımızın Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli esnaf kredilerinin, ödeme zamanı gelen taksitlerini de Cumhurbaşkanı Kararı ile hem ikinci hem de üçüncü çeyrekte üçer ay süreyle erteledik. Kuruluş misyonumuzun gereği olarak esnaf ve sanatkarlara verdiğimiz bu destekler Bankamıza Ahilik Hizmet Ödülü kazandırmış, Ticaret Bakanlığı'mız tarafından takdim edilen bu ödül hepimizi gururlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Halkbank yenilikçi kimliği ile gençleşiyor

Halkbank Genel Müdürü Arslan, finansal ürünlerinin yanı sıra son dönemde birçok yenilikçi hizmet ve uygulama tasarladıklarını, özellikle bu yıl hızlı bir büyüme hedefledikleri Paraf markası altında kredi ve banka kartı uygulamalarını tek kartta birleştirdiklerini belirtti.

Tek kart özelliği sayesinde Paraf'ın bireysel kullanımının daha da artmasını hedeflediklerini bildiren Arslan, şunları kaydetti:

"Kredi kartı sayımız 5,2 milyona, toplam banka kartı sayımız ise 20 milyona yaklaştığı için Paraf'ın tek kart özelliği ile çok büyük bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz. Aynı şekilde ticari kart alanında da ciddi bir atılım yaptık. Yeni dönemde, ticari kart alanının yeni lideri olmak istiyoruz. Eğitim kurumlarıyla yaptığımız iş birlikleri sayesinde Banka kartlarımız 550 bin üniversite öğrencisi tarafından hem banka kartı hem de giriş kartı olarak kullanılıyor. Özellikle gençler tek kart ve temassız kullanım özelliği sunan Paraf'a büyük ilgi gösteriyor."

Halkbank'ın gençlere yönelik ürünler geliştiren yenilikçi kimliği ile genç müşterilere doğru bir açılım yaptığını ifade eden Arslan, "Gençleşen müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel olarak kadrolarımızı da gençleştiriyoruz. Bu yıl aramıza katılan arkadaşlarımızla beraber, bankacılık alanındaki uzman kadromuzu biraz daha genişlettik. İstihdam desteklerimizi artırdığımız bu dönemde, iş gücüne yeni katılan birçok gencin ilk tercihi olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.