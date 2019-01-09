Halkbank'tan 2019'da Esnaf ve Sanatkâra 22 Milyar Lira Kredi Desteği

Halkbank esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar lira, yılın tamamında ise toplam 22 milyar lira Esnaf Kredisi desteği vereceğini açıkladı.

Halkbank esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar lira, yılın tamamında ise toplam 22 milyar lira Esnaf Kredisi desteği vereceğini açıkladı.



Banka, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlattığı programla yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacak.



Halkbank'tan yapılan açıklamada, "Kuruluş misyonu doğrultusunda esnaf ve sanatkarın uygun koşullarda finansman erişimine öncülük eden Halkbank, 2019 yılında da yeni Esnaf Kredi Programı ile desteğini artırarak devam ettireceğini duyurdu" denildi.



Esnaf ve sanatkara uygun koşullarda temin edecekleri kredilerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları ifade etti:



"Ekonomimize değer katacak uygulamalarla yeni yılda da işletmelerin faaliyetlerini finansal anlamda hiçbir zorluk yaşamadan sürdürmesini sağlayacağız. Ülkemizin kalkınması, üretim ve istihdamın artması için geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle esnaf ve sanatkarlara destek olmayı sürdüreceğiz. Yeni umutlarla başladığımız 2019 yılına özel geliştirdiğimiz Esnaf Kredi Programı ile bu yıl yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacağız. Bugün sayıları 1000'e ulaşmış olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise Bankamızca doğrudan kredi kullandırmak suretiyle tüm esnaf ve sanatkarlarımıza ulaşarak, artan kredi desteklerimizle bu yıl da esnafın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz."



Yeni Esnaf Kredi Programı kapsamında esnaf ve sanatkarların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında toplam 22 milyar lira kredi kullandıracaklarını belirten Arslan şunları söyledi:



"Şubelerimize kredi plasman tahsisleri yapılmış olup yeni programa ilişkin kredi kullandırımları 9 Ocak (bugün) itibarı ile başlamıştır. Tahsis edilen tutarın 10 Milyar liralık kısmının, Bankamızın likidite durumu ve kredi geri dönüşlerinin yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 2019 yılının ilk 3 ayında kullandırılması kararlaştırılmıştır. Esnaf kredisi kullandırımlarında, mevcut uygulamada olduğu gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteği devam edecektir."



Halkbank 1.8 milyon esnafa 93.4 milyar lira kredi kullandırdı



Halkbank 2002 yılında 154 Milyon lira olan esnaf kredileri bakiyesini 2018 yılında 202 kat artış ile 31.1 milyar liraya yükseltti.



Açıklamaya göre, 2002-2018 yılları arasında Halkbank tarafından 1.8 milyon esnaf ve sanatkara 93.4 milyar lira esnaf kredisi kullandırıldı. 2002 yılında işletme kredisi limiti 5 Bin lirayken, bugün itibarıyla 40 kat artış ile 200 Bin lira olarak uygulanmakta, işyeri ve taşıt edindirme kredilerinde ise limit 500 Bin liraya kadar çıkabiliyor.



Halkbank açıklamasında, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullandırılmakta olan İşletme Kredileri 5 yıla, mesleki faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaçları olan taşıt alımları için kullandırılan Taşıt Edindirme Kredileri 7 yıla, faaliyet gösterecekleri işyerlerini satın almaları için kullandırılan İşyeri Edindirme Kredileri ise 10 yıla kadar vadeli olarak kullandırılmakta olup, işletme ve yatırım kredilerinde esnafa yansıyan faiz oranları, bir yıla kadar vadelerde yüzde 4, bir yıldan uzun vadelerde ise yüzde 5 olarak uygulanmaktadır" denildi ve şu bilgiler verildi:



"Esnaf ve sanatkarlara yüzde 4 ve yüzde 5 faizli olarak kullandırılan işletme ve yatırım kredileri yanında; Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık vb.) faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara, Ustalık Belgesi sahibi olup yeni işyeri kuran esnaf ve sanatkarlara, 30 yaşını aşmamış olup, kendi işyerini açan Genç Girişimci esnaf ve sanatkarlara 5 yıla kadar vadeli sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunulmaktadır." (Grafik) - İstanbul

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