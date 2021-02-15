Halkbank'tan 2020 yılında 2,6 milyar TL net kar - Son Dakika

Halkbank'tan 2020 yılında 2,6 milyar TL net kar

15.02.2021 19:47
Halkbank'tan 2020 yılında 2,6 milyar TL net kar, System.String[]

Halkbank, geçen yıl 2,6 milyar TL net kar elde etti.

Halkbank, geçen yıl 2,6 milyar TL net kar elde etti.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, salgının ekonomik etkilerini aşabilmeleri için küçük işletmelere, şirketlere ve bireysel müşterilerine finansman erişiminde önemli açılımlar sağlayan Halkbank, nakdi ve gayrinakdi olmak üzere toplam kredi hacmini yüzde 41,4 artışla 564,3 milyar TL seviyesine çıkarttı.

Müşterilerini Türk lirası ürünlere odaklanmaya teşvik eden Banka, bu süreçte toplam mevduatını yüzde 53,6 artırarak 297,7 milyar TL'den 457,3 milyar TL'ye taşıdı.

Aktif büyüklüğünü yüzde 48,8 artışla 680 milyar TL'ye yükselten Halkbank, aktif büyüklükte Türkiye'nin en büyük 3'üncü bankası, krediler ve mevduat büyüklüğünde ise Türkiye'nin en büyük 2'nci bankası olarak yerini aldı.

Bankanın net dönem karı, 2,6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Halkbank, geçen yıl 2,5 milyon yeni müşteri kazandı. Ticari kart alanında yaptığı büyük atılımla 1 milyonun üzerinde ticari kart müşterisine ulaşarak ticari kart sayısında sektörün 2'nci bankası konumuna yükseldi.

"Her zaman reel sektörün yanında yer aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, salgının etkisiyle biçimlenen 2020'de Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde Halkbank olarak önemli sorumluluklar üstlendiklerini belirterek, "Sorumlu bankacılık anlayışımızla daha fazla üretim, istihdam ve ihracat için her zaman reel sektörün yanında yer aldık. Reel sektörün finansmana erişiminde dijitalleşen yeteneklerimizi geliştirdik ve gücümüzü de kullanarak yeni imkanlar sağladık. Büyüme stratejimizin merkezine ekonomi yönetimimizin makroekonomik istikrar programını koyarak ülkemizin ekonomik büyümesine güçlü ivme katan karar ve adımların sahadaki etkin uygulayıcısı olduk. 23 bin 500 kişiye ulaşan personel sayımızla pandemi döneminde "önce halk sonra banka' olduk ve olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Her koşul altında esnafımıza desteğe devam edeceğiz"

Salgın ve normalleşme döneminde bankacılık sektörünün üstündeki sorumluluğun arttığına işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bankamızın ticari kredileri içindeki KOBİ kredilerinin payını yüzde 52,7 gibi çok yüksek bir seviyeye taşıdık. 2021 hedefimiz, bu oranı yüzde 60 seviyelerine çıkarmak. 2020 yılında 322 milyar TL'nin üzerinde nakit kredi kullandırımıyla halkımızın yanında olduk. Ayrıca, toplam 850 bin işletme ve bireysel müşterimizin 40,1 milyar TL'lik kredisini erteledik. Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli esnaf kredilerinde, 2020 yılındaki 2 ertelemeye ek olarak, ocak ayından itibaren 6 ay erteleme gerçekleştirerek esnafımızı rahatlattık. Sadece 2020 yılında esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırdığımız kredi tutarı 42,7 milyar TL, 2020 yıl sonu esnaf kredi bakiyemiz 68,6 milyar TL'yi aşmış durumdadır. 2002 yılından bu yana 3,1 milyon esnaf ve sanatkara kullandırdığımız kredi tutarı 161,3 milyar TL'ye ulaştı. Her koşul altında esnafımıza desteğe devam edeceğiz.

Öz kaynaktan mevduata, kredilerden menkul değerlere dek tüm kategorilerde büyüme ortaya koyan Halkbank'ın bu başarısında dijitalleşmenin de oldukça etki ve katkısı oldu. İnternet bankacılığı ve mobil şube altyapısı, müşterilerin birçok işlemini şubeye gelmeden tamamlayabilmesini sağladı. Esnaf ve bireysel kredi başvuruları web ortamında alındı. Tüm sorgu kontrolleri dijital ortamda gerçekleştirilerek tahsis süreçlerinde başarılı bir yönetim gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 milyon müşterimize kredilerini dijital kanallardan kullandırdık. Son bir yıl içinde 3,8 milyona yakın müşteri, bankanın dijital kanallarından işlem yaptı. Bu süreçte bankamızın tüm dijitalleşme çalışmalarını tek noktadan koordine etmek üzere Dijital Dönüşüm Ofisi'mizi oluşturduk. Sonuç itibarıyla tüm yeniliklerimiz, önlemlerimiz ve çözümlerimizle güçlü büyüme ve müşteri genişlemesi sağlayan, etkileyici bir yılı geride bıraktık. 2021'de de finansman imkanlarımız ve bankacılık çözümlerimizle müşterilerimizin ve Türkiye ekonomisinin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz."

Türk Lirası, Halkbank, Kredi, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Halkbank'tan 2020 yılında 2,6 milyar TL net kar - Son Dakika Ekonomi


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