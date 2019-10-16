Halkbank'tan ABD'deki iddianameyle ilgili açıklama
1 saat önce
Halkbank, ABD'nin New York eyaletinde açılan dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal hakların kullanılacağını bildirdi.
Halkbank, ABD'nin New York eyaletinde açılan dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal hakların kullanılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:07
Bakan Soylu, ABD'nin yaptırım kararına verdiği yanıtta FETÖ göndermesi yaptı Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç Halkbank: ABD'de iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları