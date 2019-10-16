Son Dakika Haberleri: Halkbank'tan ABD'deki iddianameyle ilgili açıklama
Son Dakika Ekonomi Halkbank'tan ABD'deki iddianameyle ilgili açıklama

Halkbank'tan ABD'deki iddianameyle ilgili açıklama

1 saat önce

Halkbank, ABD'nin New York eyaletinde açılan dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal hakların kullanılacağını bildirdi.

Halkbank'tan ABD'deki iddianameyle ilgili açıklama , System.String[]

Halkbank, ABD'nin New York eyaletinde açılan dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal hakların kullanılacağını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:07 
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