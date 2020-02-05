Halkbank'tan Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ hisse devri açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Halkbank'tan Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ hisse devri açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Halkbank'tan Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ hisse devri açıklaması

7 saat önce

Halkbank, bağlı ortaklıklarından Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ'nin sermayesindeki toplamda yüzde 66,67 hisse pay oranının Ziraat Bankası'na ve VakıfBank'a devrine karar verildiğini duyurdu.

Halkbank'tan Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ hisse devri açıklaması, System.String[]

Halkbank, bağlı ortaklıklarından Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ'nin sermayesindeki toplamda yüzde 66,67 hisse pay oranının Ziraat Bankası'na ve VakıfBank'a devrine karar verildiğini duyurdu.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamu bankalarının ortak ATM hizmeti sunmasıyla ilgili Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi uyarınca, bankamız bağlı ortaklıklarından Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ'nin sermayesindeki yüzde 33,34 hisse pay oranı T.C. Ziraat Bankası AŞ'ye ve yüzde 33,33 hisse pay oranı ise Türkiye Vakıflar Bankası TAO'ya olmak üzere toplam yüzde 66,67 hisse pay oranı ve 17 milyon 334 bin 200 TL'lik bankamız nominal hisse tutarının devrine karar verilmiştir."

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:26 Kaynak: AA
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