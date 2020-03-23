Halkbank'tan Covid-19 salgınına karşı finansal istikrar önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Halkbank'tan Covid-19 salgınına karşı finansal istikrar önlemleri - Son Dakika Ekonomi

Halkbank'tan Covid-19 salgınına karşı finansal istikrar önlemleri

11 dakika önce

Halkbank, finansal istikrarın korunması, işletmelerin desteklenmesi, istihdamın muhafaza edilmesi ve hane ekonomilerinin devamlılığının sağlanması için alınan "Finansal İstikrar Kalkanı" kapsamında aldığı önlemleri açıkladı.

Halkbank'tan Covid-19 salgınına karşı finansal istikrar önlemleri, System.String[]

Halkbank, finansal istikrarın korunması, işletmelerin desteklenmesi, istihdamın muhafaza edilmesi ve hane ekonomilerinin devamlılığının sağlanması için alınan "Finansal İstikrar Kalkanı" kapsamında aldığı önlemleri açıkladı.

Halbank'tan yapılan açıklamaya göre;

31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin; Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan Banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.

Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla, genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Halkbank kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak.

Halkbank, 1,000 şubesinde 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:07 Kaynak: DHA

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