Halkbank’tan 'Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı'
49 dakika önce
Mevduat sahiplerine avantajlı ürünler sunmayı sürdüren Halkbank, hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterilerine "Dövizden TL'ye Dönüşüm Mevduat Hesabı" geliştirdiğini duyurdu.
Mevduat sahiplerine avantajlı ürünler sunmayı sürdüren Halkbank, hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterilerine "Dövizden TL'ye Dönüşüm
Mevduat Hesabı" geliştirdiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:55
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