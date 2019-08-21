Son Dakika Haberleri: Halkbank’tan 'Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı'
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Halkbank’tan 'Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı'

49 dakika önce

Mevduat sahiplerine avantajlı ürünler sunmayı sürdüren Halkbank, hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterilerine "Dövizden TL'ye Dönüşüm Mevduat Hesabı" geliştirdiğini duyurdu.

Halkbank’tan 'Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı', System.String[]
Mevduat sahiplerine avantajlı ürünler sunmayı sürdüren Halkbank, hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterilerine "Dövizden TL'ye Dönüşüm Mevduat Hesabı" geliştirdiğini duyurdu.
Dönüşüm, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:55 
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