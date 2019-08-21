Son Dakika Haberleri: Halkbank'tan "Dövizden TL'ye Dönüşüm Mevduat Hesabı"
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Halkbank'tan "Dövizden TL'ye Dönüşüm Mevduat Hesabı"

1 saat önce

Halkbank, hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını lira olarak değerlendirmek isteyen müşterilerine "Dövizden TL'ye Dönüşüm Mevduat Hesabı" isimli bir ürün sunuyor.

Halkbank'tan

Halkbank, hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını lira olarak değerlendirmek isteyen müşterilerine "Dövizden TL'ye Dönüşüm Mevduat Hesabı" isimli bir ürün sunuyor.

Halkbank'ın yeni ürünü "Dövizden TL'ye Dönüşüm Mevduat Hesabı", dolar ve euro cinsinden birikimlerini kazançlı bir yatırım aracı olarak lira mevduatında değerlendirmek isteyenlere özel ayrıcalıklar sunuyor. Hesap açılış alt limitinin 500 lira olduğu ürün kapsamında hesabındaki dövizini satarak dövizden liraya geçenlere, belirlenen vade aralıklarına göre yüzde 0.95 ile yüzde 1.10 arasında ilave marj uygulanıyor.

Kurdaki dalgalanmanın azaldığı ve liranın değer kazandığı bir dönemde, geliştirilen yeni mevduat ürünlerine olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gelişmiş ülkelerde parasal sıkılaştırmanın son bulmaya başlaması, uluslararası yatırım iklimini biraz daha yumuşattı. Bu süreçte, ülkemizde hayata geçirilen ekonomik uygulamaların başarıya ulaşması da piyasalara güven verdi. Bu koşullar altında, gelecek dönemde Türk Lirası varlıkların değer kazanmasına yönelik beklentilerin de yükselmesiyle birlikte Türk Lirası'nı destekleyecek yeni ürünlerin oluşturulması gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan yeni ürünümüzün, daha önce dövize yönelen müşterilerimizin Türk Lirası gibi kazançlı yatırımlara geçişini hızlandıracağına inanıyoruz." (Fotoğraflı)

Dönüşüm, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:06 Kaynak: DHA
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