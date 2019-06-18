Halkbank’tan enflasyona endeksli konut kredisi

120 aya kadar vade seçeneği sunan kredi kapsamında faiz oranları TÜFE'ye bağlı olarak değişecek ve enflasyon oranıyla birlikte taksit tutarları da düşecek.

120 aya kadar vade seçeneği sunan kredi kapsamında faiz oranları TÜFE'ye bağlı olarak değişecek ve enflasyon oranıyla birlikte taksit tutarları da düşecek.

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