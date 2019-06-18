Son Dakika Haberleri: Halkbank’tan enflasyona endeksli konut kredisi
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Halkbank’tan enflasyona endeksli konut kredisi

51 dakika önce

120 aya kadar vade seçeneği sunan kredi kapsamında faiz oranları TÜFE'ye bağlı olarak değişecek ve enflasyon oranıyla birlikte taksit tutarları da düşecek.

Halkbank’tan enflasyona endeksli konut kredisi, System.String[]
120 aya kadar vade seçeneği sunan kredi kapsamında faiz oranları TÜFE'ye bağlı olarak değişecek ve enflasyon oranıyla birlikte taksit tutarları da düşecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:33 
Ekonomi
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