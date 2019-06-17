Son Dakika Haberleri: Halkbank'tan Hasan Yeşilbudak'la yeni sözleşme
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Halkbank'tan Hasan Yeşilbudak'la yeni sözleşme

1 saat önce

Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden Halkbank, oyuncusu Hasan Yeşilbudak'ın sözleşmesini uzattı.

Halkbank'tan Hasan Yeşilbudak'la yeni sözleşme, System.String[]
Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden Halkbank, oyuncusu Hasan Yeşilbudak'ın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlamaları kapsamında 35 yaşındaki libero Hasan Yeşilbudak'la yola devam etme kararı aldıkları belirtildi.
"Dayı" lakaplı Hasan Yeşilbudak, ikinci dönemini yaşadığı Halkbank'ın kendisi için ayrı bir önem taşıdığını söyledi.
Mavi-beyazlı forma altında bir çok önemli başarıya imza atan kadrolar içinde bulunduğunu belirten deneyimli oyuncu, "Yeni bir sezona başlayacağız. Yeni ve eski arkadaşlarımızla bu formayı en iyi şekilde temsil etmek için çaba harcayacağız. Bu mücadelenin içinde bulunacak olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Daha önce Adana SASA, Arçelik ve Arkas Spor klüplerinde oynayan 1,95 metre boyundaki libero, milli formayı da 100'ün üstünde giymişti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:57 Kaynak: AA
voleybol
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