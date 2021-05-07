Halkbank'tan ilk çeyrekte 59 milyon TL net kar - Son Dakika

Halkbank'tan ilk çeyrekte 59 milyon TL net kar

07.05.2021 19:23
Halkbank'tan ilk çeyrekte 59 milyon TL net kar, System.String[]

Halkbank 2021 yılının ilk çeyreğinde 59 milyon TL net kar elde etti.

Halkbank 2021 yılının ilk çeyreğinde 59 milyon TL net kar elde etti.

Halkbank, ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre, banka 2021 mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 artırarak 692,9 milyar TL'ye taşıdı.

Çeşitli meslek gruplarına özel çözümler üreterek ekonomik canlılığa katkı vermeye odaklanan Halkbank geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, nakdi kredilerinde yüzde 30,3 artış sağlarken, toplam kredilerini ise yüzde 30,8 artışla 577,7 milyar TL'ye yükseltti.

Banka, özellikle TL nakdi kredilerde yüzde 37,6 büyüme başarısı yakaladı. Halkbank'ın toplam mevduatı ise 2020 Mart sonuna kıyasla yüzde 44,1 artışla 471,6 milyar TL oldu. Banka yılın ilk çeyreğinde 59 milyon TL net kar elde etti.

Halkbank'tan milli ekonomiye güçlü finansman desteği için meslek birlik ve odaları ile iş birliği

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, sağladığı desteklerle piyasadaki canlılığa katkı vermeye odaklandıklarını belirterek, "KOBİ kredileri büyüklüğümüz 199 milyar TL ve KOBİ kredileri pazar payımız yüzde 21,5 seviyesine ulaşarak sektördeki lider konumumuzu sürdürmekteyiz. Son 1 yılda 42,5 milyar TL'si esnaf kredisi olmak üzere 124 milyar TL KOBİ kredisi kullandırdık. Bundan sonra da ülkemiz ekonomisinin itici gücü olan KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektör firmalarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Reel sektörün farklı iş kolu temsilcilerinin geniş katılımı ile görüşmeler gerçekleştirerek, mevcut durumlarını ve beklentilerini dinlediklerini, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile protokoller imzalayarak, sektörün pandemi süreci nedeniyle yaşadığı sıkıntıları aşmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Arslan, "Bu dönemde önceliğimiz toplumun farklı kesimlerinin acil ihtiyaçlarına yanıt vererek ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, Cumhurbaşkanlığımız kararları öncülüğünde Hazine ve Maliye Bakanlığı politikaları doğrultusunda salgınla mücadele yönünde alınan önlemlere kalıcı bir katkı vermektir. 'Önce Halk, Sonra Banka' ilkemiz doğrultusunda çizdiğimiz yol haritasında kararlı adımlarla ilerlemekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

"Kadın Girişimci" bankacılık birimi kuruldu

Arslan, salgın döneminde kadın girişimcilere de özel avantajlar sunduklarını belirterek, "Bünyemizde Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü'nü kurduk ve bankacılık sektöründe bir ilke imza attık. Böylelikle kadınlara yönelik desteğimizi kurumsallaştırdık. Kadın girişimci kredisiyle de ilk çeyrekte kadın girişimci esnaf dahil yaklaşık 20 bin kadın girişimciye 1,8 milyar TL'nin üzerinde kaynak sağladık." bilgilerini verdi.

Osman Arslan, değerlendirmesini şu şekilde tamamladı:

"Bankamız, ülke ekonomisine katma değer sağlayan büyük markaların ödüllendirildiği Değer Zirvesi'nde 'Topluma Değer Katan Marka' ödülüne layık görüldü. Bu etkinlikte 'Başarı dolu bir geçmişe uzanan kökleri ile hiç durmadan boy vermeye devam eden, her koşulda Türk halkı için çalışan ve üreten Türkiye'nin en büyük destekçisi' olarak tanımlanmaktan gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim.

Uluslararası düzeyde de İç Sistemler Grup Başkanlığımız çalışmaları ile uluslararası geçerliliği olan ISO9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası alarak kaliteli hizmet standartlarımızın sürdürülebilirliğini belgeledik. Önümüzdeki dönemde de sahadaki etkin varlığımızı sürdürmeye ve teknolojinin sağladığı tüm imkanlardan yararlanarak hizmet kalitemizi örnek düzeyde muhafaza etmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halkbank'tan ilk çeyrekte 59 milyon TL net kar - Son Dakika


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