Halkbank'tan Kadroya Takviye
1 saat önce
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Halkbank Voleybol Takımı, Bulgar Strashimira Filipova ve ABD'li Nia Kai Reed'i kadrosuna kattı.
Vestel
Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Halkbank Voleybol Takımı, Bulgar Strashimira Filipova ve ABD
'li Nia Kai Reed'i kadrosuna kattı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan
'ın Slavia Sofya
takımında forma giyen Filipova ve ABD'li smaçör Reed kadroya dahil edildi.
33 yaşındaki Filipova, Bulgaristan Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alırken, 1996 doğumlu Reed ise son olarak ABD'nin Penn State Üniversitesi'nde forma giymişti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:42 Kaynak: AA
Kaybolan Bebeğin İmdadına Kadın Otobüs Sürücüsü Yetişti
Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de Federal Hükümet Tam 22 Gündür Kapalı
Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı Deplasmanda 3-2 Mağlup Etti
ABD Basınından Bomba İddia! FBI, Trump'ın Rusya İçin Çalışıp Çalışmadığını Araştırdı