Son Dakika Haberleri: Halkbank'tan Kadroya Takviye

Halkbank'tan Kadroya Takviye

1 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Halkbank Voleybol Takımı, Bulgar Strashimira Filipova ve ABD'li Nia Kai Reed'i kadrosuna kattı.

Halkbank'tan Kadroya Takviye, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Halkbank Voleybol Takımı, Bulgar Strashimira Filipova ve ABD'li Nia Kai Reed'i kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Slavia Sofya takımında forma giyen Filipova ve ABD'li smaçör Reed kadroya dahil edildi.

33 yaşındaki Filipova, Bulgaristan Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alırken, 1996 doğumlu Reed ise son olarak ABD'nin Penn State Üniversitesi'nde forma giymişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:42 Kaynak: AA

voleybol, Vestel, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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