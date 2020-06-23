Halkbank'tan Narman'a uydu şube - Son Dakika

Halkbank'tan Narman'a uydu şube

Halkbank, bin 3'üncü şubesini Erzurum'un Narman ilçesinde hizmete açtı.

Halkbank, bin 3'üncü şubesini Erzurum'un Narman ilçesinde hizmete açtı.

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Narman Uydu Şubesi'nin açılışına Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, Narman Kaymakamı Mustafa Serin, Belediye Başkanı Burhanettin Eser, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Esnaf Kefaket ve Kredi Kooperatifleri Doğu Bölge Birlik Başkanı Mürsel Karataş, çok sayıda esnaf ve vatandaşlar katıldı.


Halkbank Narman Uydu Şubesi'nin açılış konuşmasını Bölge Koordinatörü Hanifi Özünal yaptı. Özünal, Halkbank Narman Şubesi'nin yöre insanına, esnafına, tüccarına, emekli ve bireysel kredi müşterilerinin sermaye ihtiyaçlarını en uygun şartlarda karşılamak amacıyla kurulduğunu belirterek, "Halkbank olarak 83 milyonun bankasıyız ve 82'nci yılımızı kutluyoruz. 23 bin çalışanımızla ve binin üzrerindeki şube sayımızla yurdumuzun dört bir yanında halkımıza hizmet vermekteyiz . Günümüzde dünyada ve ülkemizde yaşanan sıkıntılı dönemde bankamız her daim halkımızın hizmetine devam etmektedir. Vatandaşlarımızın ödeme sıkıntısı çekmemesi için kredileri erteledik, esnaf destek paketleri, işe devam desteği, bireysel temel destek kredileri ile sürekli halkımızın yanında olduk" ifadelerini kullandı.


Genel Müdür Arslan'a özel teşekkür


AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, Halkbank'ın Türkiye'nin köklü finans kuruluşlarından birisi olduğunu belirterek, esnafı can dostu olan bu kurumun Narman'da yeni bir şube açmış olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Erzurum Valisi Okay Memiş de, açılışta yaptıkları konuşmalarda Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a teşekkür etti. Konuklar açılış kurdelesini birlikte keserken, şubeyi davetlilere Halkbank Bölge Koordinatörü Hanifi Özünal gezdirdi. - ERZURUM

Halkbank, AK Parti, Erzurum, Narman, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Halkbank'tan Narman'a uydu şube - Son Dakika Ekonomi

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