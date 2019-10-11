Son Dakika Haberleri: Halkbank'tan ödeme garantisi sağlayan Güvenceli Çek
Son Dakika Ekonomi Halkbank'tan ödeme garantisi sağlayan Güvenceli Çek

Halkbank'tan ödeme garantisi sağlayan Güvenceli Çek

43 dakika önce

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "İşletmelerin çek tahsilatlarını garanti altına aldığımız bu ürünle ticari faaliyetlere Halkbank güvencesi getirdik.

Halkbank'tan ödeme garantisi sağlayan Güvenceli Çek, System.String[]

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "İşletmelerin çek tahsilatlarını garanti altına aldığımız bu ürünle ticari faaliyetlere Halkbank güvencesi getirdik." dedi.

Mehmet Hakan Atilla, Osman Arslan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:36 
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