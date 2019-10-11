Halkbank'tan ödeme garantisi sağlayan Güvenceli Çek
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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "İşletmelerin çek tahsilatlarını garanti altına aldığımız bu ürünle ticari faaliyetlere Halkbank güvencesi getirdik.
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "İşletmelerin çek tahsilatlarını garanti altına aldığımız bu ürünle ticari faaliyetlere Halkbank güvencesi getirdik." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:36
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