Halkbank'tan

Halkbank, "Önce Halk, Sonra Bankayız" sloganlı yeni reklam kampanyasına start verdi. Ünlü oyuncu Kerem Alışık'ın reklam yüzü olduğu kampanyanın lansman filmi yayına girdi.

Filmde Kerem Alışık, reklam yüzü olduğu Halkbank'ın Genel Müdürlük binasında yapılan çekimlerde Ömer isimli yeni Halkbank çalışanıyla karşılaşıyor. Kerem Alışık'ın Ömer'e "Madem Halkbank'ta çalışacaksın, o zaman halkı iyi tanıyacaksın" tavsiyesinin ardından ikili Türkiye'yi dolaşmaya başlıyor. "Önce halk, sonra bankayız" sloganlı yeni reklam kampanyası yıl boyunca bankanın ürün ve hizmetlerini tanıtan yeni filmlerle devam edecek.

"Önce halk" vurgusuyla sıcak ve samimi bir reklam

82 yıldır üreten Türkiye'nin yanında yer alan, en zor zamanlarda bile kredilendirme faaliyetlerine asla ara vermeyen Halkbank'ın tavrını yansıtan, sıcak ve samimi bir dille başlayan yeni reklam kampanyası, genç Halkbank çalışanının halkı tanıma ve bankacılığı öğrenme çatı hikayesi üzerine kuruldu. Deneyimi ve mütevazı tavrıyla bilinen sanatçı Kerem Alışık, genç bankacıya eşlik eden öğretmen rolünde Halkbank'ın reklam yüzü oldu. Halkın kendine yakın bulduğu bir sanatçı olarak Alışık'ın, Halkbank'ın mesajını çok başarılı bir şekilde yansıttığı reklam filminin çekimleri İstanbul ve Tekirdağ'da yapıldı.

Sosyal medyada 10 günde 15 milyon izlenme

Halkbank'ın "Önce Halk, Sonra Bankayız" reklam kampanyası televizyon, dijital, basılı ve outdoor olmak üzere tüm mecralarda yayına girdi. Bankanın sosyal medya hesaplarında teaser yayın yaklaşık 7 milyon görüntüleme alırken, reklam filmi yayında kaldığı 10 gün içinde 15 milyondan fazla görüntülemeye ulaştı.

Kampanyanın fikrine Renosans İstanbul imza atarken prodüksiyonu Kala Film yaptı. Kampanyanın teaser ve lansman filmlerinin çekimleri 110 kişilik bir ekiple, 12 farklı mekanda, 4 günde tamamlandı. - ANKARA