Son Dakika Haberleri: Halkbank'tan reel sektöre TLREF'e endeksli kredi desteği
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Halkbank'tan reel sektöre TLREF'e endeksli kredi desteği

1 saat önce

Halkbank, reel sektöre Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli kredi desteği sağlayacak.

Halkbank'tan reel sektöre TLREF'e endeksli kredi desteği, System.String[]

Halkbank, reel sektöre Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli kredi desteği sağlayacak.

Halkbank tarafından yapılan açıklamada, kurumsal, ticari ve KOBİ segmentlerinde yer alan firmaların yararlanabileceği TLREF'e endeksli kredi'de üst limitin işlem ve firma bazında kredi değerliliğine göre belirleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Kredilerin yalnızca TL cinsinden kullandırılacağı bu üründe, faiz oranı kullandırımda günlük olarak belirlenecektir." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası standartlara uygun ve şeffaf bir endeks olarak uygulamaya alınan TLREF kapsamında sunulan ürünün, yeni kredi kullanacak firmalara önemli avantajları olacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankacılık sektörümüzün finansal kaynaklarını piyasa beklentilerini gözeterek optimize eden çözümleri, ekonomimize güçlü bir denge ve istikrar getirmiştir. Türk Lirası cinsinden değişken faizli borçlanma seçeneği getiren TLREF'e endeksli kredi de bu anlayışımızın bir ürünüdür. Reel kesimin uygun koşullarda finansmana erişimini artırmayı amaçladığımız TLREF'e endeksli kredi ile işletmelerin kur ve faiz dalgalanmalarından daha az etkilenmesine katkıda bulunacağız. Yılın son çeyreğinde ülke olarak güçlü bir büyüme performansı sergileyeceğimize inanıyoruz. Piyasadaki olumlu seyir doğrultusunda, ülke ekonomisine değer katan ürünler geliştirmeye devam edeceğiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:06 Kaynak: AA
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