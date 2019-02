Halkbank'tan "Üreten Türkiye Buluşmaları"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Orta Anadolu'nun batıya açılan kapısı olarak kabul edilen Eskişehir geçen yıl 1 milyar doları aşan ihracat performansıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamıştır." dedi.



Kentte bir otelde Halkbank tarafından düzenlenen geleneksel "Üreten Türkiye Buluşmaları" etkinliğinde konuşan Arslan, reel ekonominin en güçlü destekçilerinden biri olarak bu yıl da yenilikçi ürünlerle iş dünyasının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.



Arslan, topyekun bankacılık anlayışıyla hizmet verdikleri müşterilerinin her türlü ihtiyacında bir numaralı çözüm ortağı olmayı sürdüreceklerini vurguladı.



Önemli bir eğitim şehri ve ticaret merkezi olan Eskişehir'in, doğal zenginlikleri ve lojistik avantajlarıyla da güçlü bir potansiyeli olduğunu belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Orta Anadolu'nun batıya açılan kapısı olarak kabul edilen Eskişehir geçen yıl 1 milyar doları aşan ihracat performansıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. Başta savunma ve havacılık sanayi olmak üzere farklı iş kollarında faaliyet gösteren firmaların desteklenmesi bu performansı daha da yukarı taşıyacaktır. Eskişehir'de KOBİ kredilerinin dahil olduğu ticari kredilerde son 1 yılda yüzde 25'e yakın büyüme gerçekleştirerek, pazar payımızı yüzde 12,5 seviyesine yükselttik. KOBİ'lerin bize olan güveni bu oranı daha da yukarı taşıyacaktır."



Arslan, Halkbank'ın Eskişehir'de son 5 yılda ticari kredilerde sektör payını yüzde 7,5'ten yüzde 12,5'e yükselttiklerini aktardı.



Firmaların ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri kapsayan topyekun bankacılık anlayışıyla, müşterilerine nakdi kredilerin yanı sıra teminat mektubu, DBS ve Paraf KOBİ gibi birçok farklı ürün ve hizmet sağladıklarına değinen Arslan, "Faaliyet gösterdiğimiz her bölgede olduğu gibi 10 şubemizde 146 çalışanımızla Eskişehirlileri de Halkbank kalitesiyle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.



Osman Arslan, ticari kredi, gayrinakdi kredi ve mevduat pazar payını bu yıl yüzde 15'e çıkarmayı hedefledikleri Eskişehir'in, yenilikçi ürünleriyle rekabet gücünü artıracaklarını dile getirdi.



Halkbank'tan Eskişehirli sanayicilere destek



Programın ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret eden Arslan, EOSB firmalarının faaliyetleri ve üretim hacimleri hakkında bilgilendirildi.



Küpeli, mevcut OSB'de 17,5 milyon metrekarelik alanın sanayicilere tahsis edildiğini belirtti.



Bu alanda 640 parsel bulunduğunu, EOSB'de faaliyet gösteren 514 firmada yaklaşık 42 bin kişinin çalıştığını anlatan Küpeli, banka desteği konusunda Halkbank ile iş birliğine gidebileceklerini kaydetti.



Arslan ise EOSB firmalarıyla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sanayi ve üretim bizler için çok önemli. Sanayicinin üretim yapabilmesi için Halkbank olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu anlamda iş birliklerine her zaman açığız." değerlendirmesini yaptı.



Öte yandan ziyarette, EOSB'de faaliyet gösteren firmalara Halkbank tarafından üst limiti 500 bin lira olmak üzere uygun faizli kredi verilmesi konusunda çalışmalara başlanması için mutabakata varıldığı bildirildi.

