Halkbank'tan Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği

Halkbank, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında 60 yaş üzeri emeklilerini ve müşterilerini ağırladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, her yıl, 18-24 Mart'ta düzenlenen Yaşlılara Saygı Haftası, sağlıklı yaşlanma ve yaşlılık döneminde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Halkbank, bu farkındalığa katkı sağlamak amacıyla "Büyüklerimiz Hazinemizdir" etkinliğini gerçekleştirdi.

Halkbank, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında 60 yaş üzeri emeklilerini ve müşterilerini ağırladı. Etkinlik, salgın koşulları nedeniyle sınırlı katılımla düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, konuklara müzik dinletisi sunuldu ve çeşitli filmler gösterildi.

Etkinlikte, sağlıklı yaşlanmaya ilişkin bilgiler paylaşıldı. Etkinliğe katılım sağlayan Dr. Sinan İbiş, gelecek dönemde yaşlı nüfusun artacağına dikkati çekerek, sağlıklı yaşlanmaya ilişkin tespitlerini paylaştı ve tavsiyelerde bulundu.

"Her zaman yaş almış büyüklerimizin zorlu süreçlerinde yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Kovid-19 sürecinin özellikle yaşlılar ve emekliler için kolay geçmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak sevenlerimizle içten kucaklaşabileceğimiz güzel günlerin geleceğine yönelik inancım tam. Pandeminin sona ermesi ile beraber başta yaş almış müşterilerimiz olmak üzere, bankamız emeklileriyle birlikte çok daha geniş katılımla bu etkinlikleri devam ettirmek temennimizdir.

Halkbank olarak her zaman yaş almış büyüklerimizin zorlu süreçlerinde yanındayız. Yerinde hizmet bankacılık anlayışıyla onlara destek olmak geleceğe yönelik hedeflerimiz arasındadır. Büyüklerimiz bizim sadece toplumsal hafızamız değil, geleneklerimizi gelecek nesillere taşıyan, sosyal dokumuzu bütünleştiren değerlerimizdir. Türk toplumu olarak en önemli geleneğimiz hayır duası almaktır. Bu da büyüklerimize değer vererek, onlarla ilgilenerek ve tecrübelerinden faydalanarak mümkün olabilir."