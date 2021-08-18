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"Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı" Malatya'da gerçekleştirildi - Son Dakika

"Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı" Malatya'da gerçekleştirildi

18.08.2021 13:25

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, mart ayında devreye aldıkları Kadın Girişimci Destek Paketi'nden bugüne kadar yaklaşık 44 bin girişimci kadınının faydalandığını belirterek, "Paket kapsamında 4 milyar lirayı aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, mart ayında devreye aldıkları Kadın Girişimci Destek Paketi'nden bugüne kadar yaklaşık 44 bin girişimci kadınının faydalandığını belirterek, "Paket kapsamında 4 milyar lirayı aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir." dedi.

Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı, Bursa, Gaziantep, Antalya, Trabzon, Samsun ve Konya'dan sonra bugün Malatya'da gerçekleştirildi.

Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan şehirlerin başında gelen Malatya'nın Doğu Anadolu Bölgesi'nde sanayisi gelişmiş illerden olduğunu ve dünyaca ünlü kuru kayısısını yılın ilk yarısında 115 ülkeye ihraç ettiğini belirtti.

Son günlerde yaşanan yangınlar ve sel felaketlerine değinen Arslan, bu felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Halkımız, devletimiz ve kurumlarımız, felaket anında güçlü bir dayanışma örneği sergilemiştir. Yangınlarda söndürme ve sellerde ise kurtarma çalışmalarına katılan görevlilerimiz başta olmak üzere, felaketlerin kontrol altına alınması için tüm gayretiyle yardım eden herkese minnettarız. Halkbank ailesi olarak, felaketlerin başından itibaren tüm gücümüzle sahada verilen mücadeleye katkı sağladık. Manavgat, Bodrum ve Milas, ardından Kastamonu ve Sinop'a yardım tırlarımızı yönlendirerek, bölge halkının yanında olduk. Yaşanan sıkıntıları el birliğiyle kısa zaman içinde aşacağımıza inancımız tamdır."

"Kadınlarımız harika başarı öykülerine imza atıyor"

Osman Arslan, Halkbank olarak bu yıl kadınların çalışma hayatına dahil olması ya da sahip oldukları işletmeleri daha ileriye taşımaları için seferber olduklarını söyledi.

Toplumun yarısını oluşturan kadınların üretkenliklerini desteklemeyi, misyonlarının bir parçası olarak gördüklerini anlatan Arslan, "Ayrıca ekonomik hayata daha fazla dahil oldukça kadınlarımızın ülke kalkınmasına katkılar sağlayacağına ve sosyal yapımızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle kadın girişimcilerimize özel kurguladığımız Kadın Girişimci Destek Paketimize yönelik ilginin yurt çapında büyüyerek devam ettiğini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duymaktayım. Mart ayında devreye aldığımız paketimizden bugüne kadar yaklaşık 44 bin girişimci kadınımız faydalanmış ve 4 milyar lirayı aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Arslan, Destek Paketi'nin sağladığı ivmeyle kadınların harika başarı öykülerine imza attığını belirtti.

Malatya'da bir girişimcinin, Halkbank'tan kullanmış olduğu krediyle gastronomi sektörüne yatırım yaparak 350 kişilik kapasiteye sahip bir restoranı hizmete açtığı bilgisini veren Arslan, Elazığ'da bir iç mimar girişimcinin de dekorasyon sektöründe faaliyet gösterirken, kadın girişimci kredisiyle CNC tezgahı alarak imalata başladığını aktardı.

Arslan, desteklerinin yatırıma, üretime ve istihdama dönüştüğüne tanık olmaktan çok mutluluk duyduklarını ifade etti.

"14 ilden 1.500'ü aşkın kadın girişimci desteklerden faydalandı"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, Kadın Girişimci Destek Paketi'ne ülkenin tüm bölgelerinden olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesi'nden de geniş ilgi gösterildiğini belirtti.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 ilden 1.500'ü aşkın kadın girişimcinin desteklerden faydalandığını ifade eden Arslan, bölge özelinde 139 milyon liralık kredi hacmine ulaşıldığını dikkati çekti.

Arslan, bu toplantıda da söz konusu illerden kredisi onaylanan 15 girişimci kadına, üretkenliklerini desteklemek adına kredilerini takdim edeceklerini söyledi.

Halkbank'ın kadın girişimci destekleri ve cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla uluslararası arenada ödüle layık görüldüğünü dile getiren Arslan, "Tüm dünyadan finans ve bankacılık sektöründen kurumların yarıştığı International Business Awards ödül programı çerçevesinde, toplam 20 ödül alan bankamız, iki altın ödülü kadınlarla ilgili çalışmalar kapsamında aldı. Bu ödüllerle Türkiye'nin kadın destekleri konusunda uluslararası alanda anılmasından gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Osman Arslan, Halkbank olarak Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü öncülüğünde geliştirdikleri çözümlerle daha çok kadın girişimciye ulaşarak onları desteklemeye ve ekonomiyi güçlendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden seçilen ve kredisi onaylanan 14 girişimci kadına, kredileri sembolik olarak takdim edildi.

Gerçekleştirilen "İlham veren kadınlar" ve "Gelecek için sıfır atık" konulu panellerde ise bölgeden girişimci kadınlar, deneyimlerini ve başarı öykülerini paylaştı.

Osman Arslan, Halkbank, Malatya, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı' Malatya'da gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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