"Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı" Samsun'da gerçekleştirildi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Dijital Krediler Platformu'muzu kadın girişimcilerimizin hizmetine sunuyoruz. Böylece şubeye gitmeksizin halkbankkobi.com.tr üzerinden kredi başvurusunda bulunabileceklerdir." dedi.

Arslan, Samsun'da gerçekleştirilen "Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, şehrin sadece kıymetli geçmişiyle değil, ülkenin kalkınması yolunda Karadeniz Bölgesi'nin en güçlü ve canlı ekonomilerinden biri olarak da öne çıktığını aktardı.

Toplumun tüm kesimlerinin üretim gücüne katılımını sağlamayı, bankacılık anlayışının önemli bir parçası olarak değerlendirdiklerine işaret eden Arslan, "Dünyadaki görünmeyen ve bedelsiz iş gücünün yüzde 61'ini kadınlarımız oluşturuyor. Bu dünyanın en büyük başarısının paydaşı kadınlarımızın girişimciliğini ve üretkenliğini desteklemek, Halkbank olarak bizim aile misyonumuzu güçlendirmenin temel parçasıdır. Kadın girişimcilerimize yönelik uygun finansal çözümler oluşturmak yolunda attığımız ilk adım olan 'Kadın Girişimci Destek Paketi'mizden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bu yana 36 binin üzerinde girişimci faydalanmış ve 3,3 milyar lirayı aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Destek paketimizin bu süreçte vesile olduğu başarı öyküleri, ne kadar doğru bir finansman modeli oluşturduğumuzu ispatlamıştır." ifadelerini kullandı.

Arslan, Samsun'dan medikal malzeme imalatçısı bir müşterilerinin Halkbank'ın sağladığı kadın girişimci desteğiyle iş hacmini geliştirdiğini ve ilave 13 personel istihdam ederek, 5 ülkeye ihracata başladığını dile getirdi. Karadeniz bölgesi kapsamındaki ilk toplantıyı Trabzon'da yaptıklarını hatırlatan Arslan, şöyle devam etti:

" Doğu Karadeniz'den başarılı girişimleri paylaşmış ve Kadın Girişimci Destek Paketi'ne gösterilen ilgiyi duyurmuştuk. Karadeniz Bölgemizin batıya uzanan kısmında yer alan 9 ilimiz Samsun, Çorum, Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'dan da girişimcilerimiz kredi desteğimize geniş ilgi göstermektedir. Bu illerimizden 2600 kadın girişimcimiz desteğimizden faydalanarak, toplamda 256 milyon lira kredi hacmine ulaşılmıştır. Bu 9 ilimizden kredisi onaylanan 9 girişimci kadınımıza, üretkenliklerini desteklemek adına kredilerini takdim ettik. Üreten Kadınlar Toplantıları'nı düzenlemek üzere yola çıkarken ana hedefimiz, kadın girişimcilerimizi cesaretlendirerek onları teşvik etmekti. Ortaya çıkan güzel sonuçlar, girişimcilerimizi olduğu kadar bizi de motive etmektedir."

Kadın girişimcilere "dijital kredi"

Arslan, destek paketinin gördüğü yoğun ilgi üzerine kadın kooperatiflerine de yöneldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

" Türkiye'de ilk kez sadece onlara odaklanan Kadın Kooperatifleri Destek Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi, geldiğimiz noktada kadın girişimcilerimiz için önemli bir avantaj daha sunuyoruz. Bunu da buradan, Samsun'dan duyurmak istiyorum. Dijital Krediler Platformu'muzu kadın girişimcilerimizin hizmetine sunuyoruz. Böylece şubeye gitmeksizin halkbankkobi.com.tr üzerinden kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. Başvurusu onaylanan kadın girişimci müşterimizin, işlemleri de otomatik olarak gerçekleştirilecek, tek tuşla belgelerine onay verilebilecektir. Dijital kredi sayesinde kadın girişimciler, 24 saat gibi kısa bir sürede kredi başvuru sonucunu alma imkanına kavuşacaktır. Halkbank olarak önümüzdeki dönemde de kadın girişimcilerimize sağladığımız finansal çözümleri geliştirmeye ve girişimcilerimizin önünü açacak yeni imkanları duyurmaya devam edeceğiz. 2021, kadın girişimcilerimizin başarı hikayeleriyle gurur duyacağımız örnek bir yıl olacaktır."

Konuşmanın ardından 9 ilden kredisi onaylanan 9 girişimci kadına, üretkenliklerini desteklemek adına kredileri takdim edildi.

Program kapsamında daha sonra "İlham Veren Kadınlar" ve "Gelecek İçin Sıfır Atık" başlıklı paneller düzenlendi.