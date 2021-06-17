"Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı" Trabzon'da gerçekleştirildi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Kadın Girişimci Destek Paketimizden 3 ay içinde 33 binin üzerinde kadın girişimcimiz faydalandı ve 3 milyar TL'yi aşan kredi hacmi gerçekleşti." dedi.

Arslan, "Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, toplantı kapsamında Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleştirecekleri etkinliklerden ilki için Karadeniz'in incisi, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarımı, turizmi, sanayisi ve ticaret hacmiyle bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğini yansıtan Trabzon'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Halkbank olarak 83 yıldır başta esnaf, sanatkar ve KOBİ'ler olmak üzere ülkenin gelişimine katkı sağlayacak tüm iş kollarına destek vermek için aralıksız çalıştıklarını belirten Arslan, " Türkiye'nin büyüme hamlesinde, kuruluş amacımıza uygun şekilde önemli bir rol almaktan gurur duyuyoruz. Bu büyüme vizyonunda, kadınlarımızı daha etkin konumda görmeyi arzuluyoruz. Kadınlarımızın ekonomik hayata katılımıyla sadece iktisadi değil, sosyal olarak da güçleneceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Arslan, oluşturdukları finansal çözümlerle kadınları ekonomik hayata dahil edebilmek ya da var olan işlerini geliştirebilmek için imkanlar üretmeye odaklandıklarını aktardı.

Elde ettikleri sonuçların doğru yolda ilerlediklerini gösterdiğini kaydeden Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadın Girişimci Destek Paketimizden 3 ay içinde 33 binin üzerinde kadın girişimcimiz faydalanmış ve 3 milyar TL'yi aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Dünya Kadınlar Günü'nde başlattığımız bu uygulamamıza yönelik ilginin, bir kartopu etkisiyle yurt çapında büyüdüğüne memnuniyetle tanıklık ediyoruz. 3 aydır yaptığımız çalışmalar, kadın girişimcilerin profili hakkında bize kıymetli veriler sunmaktadır. Elde ettiğimiz bulgular, krediye en çok 35 ila 44 yaş arasındaki kadın girişimcilerin başvurduğunu göstermektedir. Kredi talebinin yaklaşık yüzde 46'sı bu yaş grubundaki girişimcilerimizden gelmiştir. İkinci sırada ise 45 ila 54 yaş arasındaki girişimciler yer aldı. Bu da iş tecrübesine sahip kadınlarımızı harekete geçirdiğimizi ve halen sürdürdükleri işlerini destekleyici bir katkımız olduğunu kanıtlamaktadır. Sektörel olarak bakıldığında, kredilerin yüzde 37'si ticaret, yüzde 31'i hizmet, yüzde 17'si ise imalat sektörüne odaklanan girişimcilerce talep edilmiştir."

9 ilde kadın girişimcilere verilen destek 177 milyon lirayı aştı

Osman Arslan, kullanılan kredinin etkisi değerlendirildiğinde, sağladıkları desteğin özellikle salgın sürecinde meydan gelen ciro eksikliğini gidermede, yeni ekipman yatırımında, işletmenin borçlarını ödemede, üretim kapasitesini artırma veya ürün geliştirmede son derece önemli katkı sağladığı sonucuna ulaşıldığını söyledi.

Bu bulguları doğrulayan, Karadeniz'den güzel örnekleri aktarmak istediğini ifade eden Arslan, " Rize'de bir girişimcimiz, yöredeki kadınların el emeği ile işledikleri özel tasarım kıyafetlerini yurt dışına pazarlamak üzere harekete geçmiş, bankamızdan aldığı Kadın Girişimci Kredisi sayesinde ilk ihracat işlemini gerçekleştirmiştir. Gümüşhane'de kadın girişimci desteği alan, ayakkabı sektöründen bir başka müşterimiz ise hızla büyüyerek markalaşma sürecini başarıyla tamamlamıştır." şeklinde konuştu.

Arslan, Karadeniz Bölgesi içinde yer alan Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin'den Kadın Girişimci Kredi Paketi'ne geniş bir ilgi olduğunu bildirdi.

Söz konusu illerden yaklaşık 2 bin adet kullandırım yapıldığını ve toplamda 177 milyon TL'yi aşkın kredi hacmine ulaşıldığını aktaran Arslan, paylaştığı ilham veren örnekler ve girişimcilerin bankanın finansal çözümlerine gösterdiği yoğun ilginin; kadınlara yönelik yeni destekler üretme konusunda kendilerini teşvik ettiğini söyledi.

Bu konudaki çalışmaları azimle sürdüreceklerini ve kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini belirten Arslan, konuşmasının ardından söz konusu 9 ilden kredisi onaylanan 9 girişimci kadına, üretkenliklerini desteklemek adına kredilerini takdim etti.