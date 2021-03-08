Halkbank Üreten Kadınlar Zirvesi - Son Dakika

Halkbank Üreten Kadınlar Zirvesi

08.03.2021 15:37
Halkbank Üreten Kadınlar Zirvesi, System.String[]

Milli tekvandocusu Kübra Dağlı, hayallerinin peşinde giderek bu sporda önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Milli tekvandocusu Kübra Dağlı, hayallerinin peşinde giderek bu sporda önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Tekvandoda poomse kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Kübra Dağlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Zirvesi'ne katıldı.

Milli tekvandocu, çok hareketli bir çocukluk dönemi geçirdiğini ve ailesinden bazı bireylerin de ilgilendiği dövüş sporlarına yöneldiğini aktardı.

Tekvandoya başlarken istemediği bazı tepkiler aldığını aktaran Kübra Dağlı, "Bana 'Sen kızsın, otur evde, ev işleri yap.' diyenler çok oldu. Ancak ben dinlememeyi tercih ettim. Çünkü bu sporu çok seviyorum, zaten bir işte başarılı olmak için sevmek gerekiyor. Ben resmen bu spora aşık oldum. Başladığım günden beri, hasta olsam bile, spora gidiyordum. Dünya şampiyonu olduktan sonra da 'Kızsın yapma, kızlar evde oturur, sen yakında eşini de döversin.' gibi şeyler duydum. Ancak tabii ki de ben devam ettim." diye konuştu.

Başarı için hedef koymanın önemli olduğunu vurgulayan Kübra Dağlı, "Ben spora başlarken, İstanbul şampiyonluğunun yeterli olacağını düşünüyordum. Hedefim aslında bu kadardı. Sonra kulübümüze bir kadın antrenör geldi. Hedefimi yüksek tutmamı istedi. Ben de onun sözleri üzerine daha çok cesaretlendim. Aslında ilham kaynadığım antrenörüm oldu." ifadelerini kullandı.

Milli tekvandocu, disiplinli ve programlı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir işi kafada yapamazsanız gerçek hayatta da yapamazsınız. O yüzden mental antrenmanlar da yapıyoruz. Kuvvet, teknik ve taktik antrenmanlar yapıyoruz. Çok yoğun bir tempomuz var. Yoruluyoruz ama sevdiğimiz için asla yılmıyoruz. Disiplinli ve programlı olmak zorundasınız. Ben 12 yaşımdan 20 yaşıma kadar dünya şampiyonluğu hayaliyle yaşadım. Ne zaman kazanacağımı bilmiyordum. Sadece yapacağım işe odaklanıyorum. Kazanmak için çok fazla çalışıyorum. Allah zaten çalışana veriyorum."

Kadınlar Günü, Halkbank, Milli, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Halkbank Üreten Kadınlar Zirvesi - Son Dakika Ekonomi


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