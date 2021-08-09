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Halkbank Voleybol Takımı'nın kampı sona erdi - Son Dakika

Halkbank Voleybol Takımı'nın kampı sona erdi

09.08.2021 10:41
Halkbank Voleybol Takımı'nın kampı sona erdi, System.String[]

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Efeler Ligi 2021-2022 sezonuna hazırlandığı Bolu kampı sona erdi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Efeler Ligi 2021-2022 sezonuna hazırlandığı Bolu kampı sona erdi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos Pazar günü başlayan ve kondisyon yüklemesinin yanı sıra, teknik, taktik, mental pratiklerin çalışıldığı kampa milli takım kadrosundaki oyuncular katılmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen mavi beyazlı ekibinin milli pasörü Selçuk Keskin, kampın oldukça keyifli ve verimli geçtiğini ifade etti.

Kampta oyuncuların birbirlerini daha iyi tanıma olanağı bulduğunu dile getiren Selçuk Keskin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Saha içindeki anlaşma kadar saha dışındaki anlaşmanın önemine çok inanan bir takım oyuncusuyum. Bu tarz birlikteliklerin, saha dışı aktivitelerin takım olabilmek adına çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kamptan istediğimiz verimi tam olarak aldık. Birbirini tam manasıyla anlayan ekipler başarıya daha çabuk ulaşır. Biz de bu kamp sayesinde büyük bir adım attık. Yeni bir mantaliteyle, yeni bir Halkbank olmak için önemli ve keyifli bir süreçti."

Halkbank Voleybol Takımı'nın kampı sona erdi
Halkbank Voleybol Takımı'nın kampı sona erdi

Efeler Ligi, voleybol, Halkbank, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Halkbank Voleybol Takımı'nın kampı sona erdi - Son Dakika Spor


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