Halkbank yardım tırı İzmir'de depremzedelerin yanında - Son Dakika

Halkbank, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan deprem sonrası tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu bölgeye yardım tırı gönderdi.

Halkbank açıklamasına göre, banka, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan deprem sonrası tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu bölgeye gönderdiği yardım tırıyla depremzedelerin yanında yer aldı.

Bornova Gençlik ve Spor Parkı içindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na yerleştirilen yardım tırında, çadırda kalan depremzedelere hizmet vermek üzere wi-fi alanı ve şarj istasyonları oluşturuldu.

Çadırda kalan vatandaşlara battaniye dağıtımı ile 5 bin kişiye ulaşan Halkbank, arama kurtarma faaliyetlerini yürüten AFAD çalışanlarına da taşınabilir şarj cihazı desteği verdi.

Banka tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Yardım tırımız vatandaşlarımız evlerine dönene kadar hizmette olacak. Biz de 82 yıldır olduğu gibi, 'Önce Halk, Sonra Banka' olma anlayışıyla, her koşulda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.