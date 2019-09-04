Halkbank, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Bolu'da yaptığı sezon başı kampı devam ediyor.



Hazırlanan program kapsamında kondisyon, taktik ve teknik çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlılarda keyifler yerinde. Yeni sezon hazırlıklarını ve kampı değerlendiren Kaptan Hasan Yeşilbudak iyi hazırlandıklarını vurguladı. Yeni sezon için yeni hedefler koyarak yeni bir başlangıç yaptıklarının altını çizen Kaptan Yeşilbudak, "Bilindiği gibi takımımızda bu yıl değişiklikler oldu. Bu değişik kadro ile sezona başladık. İlk adımı kampa girerek attık. Burada ciddi bir çalışma içindeyiz. Birbirimize uyum sağlayıp iyi bir iletişim kurarak Halkbank'ı, camiamıza layık bir şekilde temsil edebilmenin hazırlıklarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Yönetim ve teknik heyetin kendisine Takım Kaptanlığı görevini verdiğini açıklayan Hasan Yeşilbudak, "Bu onurlu görev sorumluluğumu bir kat daha arttırdı. Voleybolda geçirdiğim uzun sürelerde kazandığım tecrübeleri iyi bir iletişim kurmak adına kullanacağım. Halkbank Erkek Voleybol Takım Kaptanı olmak beni ayrıca gururlandırdı" ifadelerini kullandı.



"Kamptaki kazanımlarımızdan sezon boyunca faydalanacağız"



Kamp ortamında eskilerle yeniler, gençlerle tecrübeliler arasında müthiş bir kaynaşma olduğunu açıklayan Yeşilbudak, "Burada hem eğleniyor, hem çalışıyor, hem takım oluyoruz. Kamptaki kazanımlarımızdan sezon boyunca faydalanacağız. Kampın ilk sonuçlarından biri takım kimyasının şimdiden oluşması. Kamp boyunca ve Ankara'daki çalışmalarımızda bunu daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Milli takımlardaki arkadaşlarımızın da dönmesi ile ideal ortamımıza ulaşacağız. Önümüzdeki sezon herkesi heyecanlandıracak, iyi voleybol oynayan, izleyenlerin beğenisini kazanacak bir takım olacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA