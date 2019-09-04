Son Dakika Haberleri: Halkbank, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
Son Dakika Spor Haber

Halkbank, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

1 saat önce

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Bolu'da yaptığı sezon başı kampı devam ediyor.

Halkbank, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor, System.String[]

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Bolu'da yaptığı sezon başı kampı devam ediyor.


Hazırlanan program kapsamında kondisyon, taktik ve teknik çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlılarda keyifler yerinde. Yeni sezon hazırlıklarını ve kampı değerlendiren Kaptan Hasan Yeşilbudak iyi hazırlandıklarını vurguladı. Yeni sezon için yeni hedefler koyarak yeni bir başlangıç yaptıklarının altını çizen Kaptan Yeşilbudak, "Bilindiği gibi takımımızda bu yıl değişiklikler oldu. Bu değişik kadro ile sezona başladık. İlk adımı kampa girerek attık. Burada ciddi bir çalışma içindeyiz. Birbirimize uyum sağlayıp iyi bir iletişim kurarak Halkbank'ı, camiamıza layık bir şekilde temsil edebilmenin hazırlıklarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.


Yönetim ve teknik heyetin kendisine Takım Kaptanlığı görevini verdiğini açıklayan Hasan Yeşilbudak, "Bu onurlu görev sorumluluğumu bir kat daha arttırdı. Voleybolda geçirdiğim uzun sürelerde kazandığım tecrübeleri iyi bir iletişim kurmak adına kullanacağım. Halkbank Erkek Voleybol Takım Kaptanı olmak beni ayrıca gururlandırdı" ifadelerini kullandı.


"Kamptaki kazanımlarımızdan sezon boyunca faydalanacağız"


Kamp ortamında eskilerle yeniler, gençlerle tecrübeliler arasında müthiş bir kaynaşma olduğunu açıklayan Yeşilbudak, "Burada hem eğleniyor, hem çalışıyor, hem takım oluyoruz. Kamptaki kazanımlarımızdan sezon boyunca faydalanacağız. Kampın ilk sonuçlarından biri takım kimyasının şimdiden oluşması. Kamp boyunca ve Ankara'daki çalışmalarımızda bunu daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Milli takımlardaki arkadaşlarımızın da dönmesi ile ideal ortamımıza ulaşacağız. Önümüzdeki sezon herkesi heyecanlandıracak, iyi voleybol oynayan, izleyenlerin beğenisini kazanacak bir takım olacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA

voleybol, Ankara, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


14'ünde evlenip, 29'unda terk edilen 5 çocuklu annenin azmi
Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı Ankara Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine itiraz 12 Dev Adam'ın rakibi Çekya! Hedef mutlak galibiyet

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:21:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halkbank, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]