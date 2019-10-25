Son Dakika Haberleri: Halkbank yeni sezona iddialı giriyor
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Halkbank yeni sezona iddialı giriyor

1 saat önce

Halkbank Erkek Voleybol Takım Başantrenörü Taner Atik, yeni sezona başlayacak olmanın heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Halkbank yeni sezona iddialı giriyor, System.String[]

Halkbank Erkek Voleybol Takım Başantrenörü Taner Atik, yeni sezona başlayacak olmanın heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydede Atik, emeklerinin karşılığını alma zamanının geldiğini belirterek, "Yaptığımız yoğun ve yorucu hazırlıkların semeresini alma zamanı geldi. İlk haftanın heyecanını takım olarak yaşıyoruz." diye konuştu.

Sezona Fenerbahçe Opet maçı başlayacaklarını hatırlatan Atik, "İlk haftadaki rakibimiz Fenerbahçe ligin en güçlü takımlarından biri, bunun farkındayız. Tüm rakiplerimize olduğu gibi onlara da saygı duyuyoruz. İstanbul'da kolay olmayan bir müsabakaya çıkacağız. Bu ilk maça dikkatli ve özenli çalıştık. Takım olarak elimizden geleni yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Halkbank kültürüne uygun bir mücadele edeceklerini söyleyen Atik, "Her şeyden önce sakatlıksız, fair play kurallarının hakim olduğu ve iyi olanın kazandığı bir lig olmasını diliyorum. Biz Halkbank olarak ismimize, kültürümüze ve tarihimize yakışır bir mücadele sergilemenin gayreti içinde olacağız. Takımıma güveniyorum. Herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:08 Kaynak: AA
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