Son Dakika Haberleri: Halkbank yeni sezondan umutlu
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Halkbank yeni sezondan umutlu

1 saat önce

Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Abdullah Çam, "Sık sık hazırlık maçı oynayarak yarışma ortamında takım olarak neler yapabileceğimizi gördük ve çok umutlandık.

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Abdullah Çam, "Sık sık hazırlık maçı oynayarak yarışma ortamında takım olarak neler yapabileceğimizi gördük ve çok umutlandık." ifadesini kullandı.

Başkent temsilcisinde Abdullah Çam, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Sezon başında yoğun bir tempoda çalıştıklarını vurgulayan Abdullah, " Bolu'da başlayan hazırlık kampıyla birlikte bir ritim yakaladığımızı düşünüyorum. Sık sık hazırlık maçı oynayarak yarışma ortamında takım olarak neler yapabileceğimizi gördük ve çok umutlandık." şeklinde görüş belirtti.

Uzun süredir Halkbank çatısı altında yer alan genç voleybolcu, birçok yıldız isimle beraber idman yapma ve oynama şansı yakaladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sene tüm takımlar eşit düzeyde yatırım yaptı. Bizim takımımızda rekabet ortamı yüksek. Öte yandan, üç kulvarda mücadele edeceğiz. Bu nedenle birbirimizin eksiklerini kapatarak devam etmek zorundayız. Diğer sezonlara göre daha fazla süre alacağımı düşünüyorum. Önemli olan takımın başarısı. Hedeflere ulaşmak adına kim daha formda ve oynuyorsa ona yardımcı olacağız. Bana verilen sürede takım için faydalı işler yapacağıma eminim. Tüm takım için güzel bir sezon olmasını diliyorum."

voleybol, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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