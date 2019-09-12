Son Dakika Haberleri: Halkbank yetkileri İscehisar Esnaf Odası'nı ziyaret etti
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Halkbank yetkileri İscehisar Esnaf Odası'nı ziyaret etti

1 saat önce

Halkbank Eskişehir Bölge Koordinatörü Yücel Örnek, İscehisar Esnaf Kefalet Odası'nı ziyaret etti.

Halkbank yetkileri İscehisar Esnaf Odası'nı ziyaret etti, System.String[]

Halkbank Eskişehir Bölge Koordinatörü Yücel Örnek, İscehisar Esnaf Kefalet Odası'nı ziyaret etti.

Örnek, ziyarette yaptığı konuşmada, "Devlet destekli kredilerimizde esnaf kredi kefalet kooperatiflerinin destekleri ile esnaflarımızın yararlanabileceği krediler konusunda İscehisar'a ziyarette bulunduk. Kredilerimiz düşük olup istişare etmeye geldik. Esnaflar ve kobiler, Halk Bankası ile bir aile gibidirler." dedi.

Halk Bankası'nın sosyal görevleri de olduğunu dile getiren Örnek, Başkan Ahmet Sav'a alakalarından dolayı teşekkür etti.

Halk Bankası, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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