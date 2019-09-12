Halkbank yetkileri İscehisar Esnaf Odası'nı ziyaret etti

Halkbank Eskişehir Bölge Koordinatörü Yücel Örnek, İscehisar Esnaf Kefalet Odası'nı ziyaret etti.

Örnek, ziyarette yaptığı konuşmada, "Devlet destekli kredilerimizde esnaf kredi kefalet kooperatiflerinin destekleri ile esnaflarımızın yararlanabileceği krediler konusunda İscehisar'a ziyarette bulunduk. Kredilerimiz düşük olup istişare etmeye geldik. Esnaflar ve kobiler, Halk Bankası ile bir aile gibidirler." dedi.

Halk Bankası'nın sosyal görevleri de olduğunu dile getiren Örnek, Başkan Ahmet Sav'a alakalarından dolayı teşekkür etti.