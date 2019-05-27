Halkbank yönetim kurulunda değişiklik
3 saat önce
Halkbank'ta Mehmet Emin Özcan, Mevlüt Uysal ve Sezai Uçarmak yönetim kurulu üyeliğine getirildi.
Halkbank'ta Mehmet Emin Özcan, Mevlüt Uysal ve Sezai Uçarmak yönetim kurulu üyeliğine getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:28
Mevlüt Uysal Halkbank Yönetim Kuruluna Seçildi
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