Son Dakika Haberleri: Halkbank yönetim kurulunda değişiklik

Halkbank yönetim kurulunda değişiklik

3 saat önce

Halkbank'ta Mehmet Emin Özcan, Mevlüt Uysal ve Sezai Uçarmak yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

Halkbank yönetim kurulunda değişiklik, System.String[]
Halkbank'ta Mehmet Emin Özcan, Mevlüt Uysal ve Sezai Uçarmak yönetim kurulu üyeliğine getirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:28 
Ekonomi
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